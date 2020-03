Netistä saa nyt aivan uudenlaista apua masennukseen

Masennus tuntuu eri ihmisillä erilaiselta. Mitä nuoremmista on kyse, sitä helpommin tukea haetaan verkosta.

Masentuneelle voi olla ylivoimaista lähteä pitkän matkan päähän lääkärikeskukseen tai terveysasemalle. Nyt masentuneita autetaan verkkokurssilla, joka sai heti huiman suosion.

Miltä masennus tuntuu? Liittyykö siihen pohjatonta väsymystä? Vai voiko masennus tuntua vaikka vain vatsakipuna?

Paljon vastauksia saa Mielenterveyden keskusliiton verkkokurssilla, jonka ovat tuottaneet masennuksen kokeneet yhdessä mielenterveyden ammattilaisten kanssa, sillä masennus ei ilmene vain yhdellä tavalla.

Todennäköisesti tällaiselle verkkokurssille on ollut tarvetta, sillä jo ensimmäisen kahden viikon aikana kurssilaisia oli reilusti yli tuhat. Nyt tammikuun lopussa alkaneelle Masennus kuin ikisade? -nimiselle verkkokurssille osallistuu lähes 1 200 ihmistä. Ainakin kaksi vuotta kestävälle kurssille osallistujia tulee koko ajan lisää.

– Verkkokurssi on tätä päivää. Mitä nuoremmista on kyse, sen helpommin haetaan tukea verkosta, verkkokuntoutussuunnittelija Päivi Tonteri sanoo yhdeksi syyksi kurssin suosioon.

Verkkokurssi-sana voi toki olla varsinkin iäkkäämmille hiukan hämäävä. Kyseessä ei ole mikään kurssisuoritus, vaan tutustuminen masennuksen eri muotoihin. Tehtäviäkin on tarjolla, mutta niitä ei palauteta mihinkään arvioitavaksi.

” Merkittävää on, että masennuksesta puhuvat sen kokeneet.

Masennukseen sairastuu Suomessa vuosittain 5–7 prosenttia väestöstä. Monet tarvitsevat lääkärin apua, mitä masennusta käsittelevä verkkokurssi ei voi korvata, mutta se saattaa auttaa sairauden tunnistamisessa sekä siitä selviämisessä.

Lähes puolet masennuskurssilaisista on 18–40-vuotiaita. Vanhin on 82-vuotias. Kenties ikäihmisiä olisi mukana enemmänkin, jos netin käyttö ei tuntuisi monista hankalalta.

150 masennuksen sairastanutta kertoi kokemuksistaan

Kurssia ovat olleet tuottamassa masennuksen itse kokeneet. Ikähaarukka oli laaja: 13–90-vuotiaat. Eikä kyse ole suppeasta piiristä, sillä tuntojaan kertoi peräti 150 masennuksen sairastanutta.

– Merkittävää on, että masennuksesta puhuvat sen kokeneet, Tonteri painottaa.

Masennuksesta kerrotaan teksteillä, kuvilla, podcasteilla, videoilla ja musiikillisesti. Kurssilaiset saavat tietää, miten masennus voi vaikuttaa ajatuksiin, tunteisiin ja arkielämään. Masennus ei ole hiljainen vieras, se tuntuu varsin kattavasti elämässä.

Kurssille ei ole ilmoittautunut vain masentuneeksi itsensä kokeneita, vaan myös ammattiauttajia ja masentuneiden läheisiä. Useat kurssilaisista tekevät mielenterveystyötä mutta ovat myös itse masentuneita. Masennuskokemus on 42 prosentilla kurssilaisista.

– On tärkeätä tavoittaa masentuneiden tunnemaailma, sillä masennus ei ilmene kaikilla samalla tavalla, Tonteri muistuttaa.

Varsin monia askarruttaa, mistä tietää, että on masentunut. Toki kysymykseen voisi saada vastauksen lääkäriltä, mutta monia jännittää puhua lääkärille mielenterveysongelmista.

– Eivätkä kaikki asu palveluiden vierellä, Tonteri muistuttaa.

Masentuneelle voi olla ylivoimaista lähteä pitkän matkan päässä olevaan lääkärikeskukseen tai terveysasemalle. Vaikeasti masentuneelle matka ulko-ovellekin saattaa olla liian pitkä.

Naiset hakevat miehiä herkemmin apua

Suurin osa kurssille osallistujista on tällä hetkellä naisia. Naiset hakevat usein miehiä herkemmin apua, mutta voisi kuvitella, että juuri verkkokurssi houkuttelee vielä miehiäkin selvittämään pahaa oloaan.

” Ryhmächatit tarjoavat mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia toisten kanssa masennukseen liittyvistä aiheista.

Jo tässä vaiheessa kurssilaisia on kaikista maakunnista. Erityisen paljon ilmoittautuneita on tullut Uudeltamaalta, Pirkanmaalta, Varsinais-Suomesta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Pohjois-Karjalasta. Vähiten on Keski-Pohjanmaalta ja Kainuusta.

Ei kannata kuitenkaan tehdä sitä päätelmää, että Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa olisi erityisen onnellisia ihmisiä. Kurssilaisten määrä elää koko ajan, joten tilanne voi olla jo huomenna toisenlainen.

Olisiko kurssilaisia tullut yhtä paljon, jos aloitus olisi tapahtunut kesällä?

– Vaikea tietää. Kesällä monet terveyspalvelut ovat kiinni, joten silloin tarvitaankin lisää tukimuotoja. Ihmiset ovat kesällä yksin, Tonteri toteaa.

Heinäkuu voi tosiaan olla pelottavaa aikaa apua tarvitseville. Silloin monilla on myös aikaa pysähtyä miettimään, voisivatko synkät tuntemukset liittyä todelliseen masennukseen. Masennus saattaa myös lisääntyä kesällä, jolloin ikään kuin kuuluu olla ”kivoissa kesäfiiliksissä”.

Rikosseuraamuslaitoskin pohtii nyt kurssin hyödyntämistä vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaidensa tarpeisiin. Saattaa olla, että monet muutkin tahot alkavat miettiä, että kenties joillekin on parasta etsiä apua verkosta, jonne voi mennä milloin vaan.

Kyse on kuitenkin niin sanotusta vertaistuesta, ei lääkäripalvelusta. Vertaistuki perustuu kurssin vertaistarinoihin, jotka ovat monille tärkeitä.

– Lisäksi osa kurssia ovat ryhmächatit, jotka tarjoavat mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia toisten kanssa masennukseen liittyvistä aiheista, Tonteri vinkkaa.