Puolen miljoonan hampaissa on salakavalasti etenevä vaiva – yksi happo on hampaille erityisen haitallinen

Puolen miljoonan suomalaisen hampaissa on merkittävää eroosiota eli kemiallista kulumista.

– Noin kymmenellä prosentilla väestöstä hampaiden eroosio on niin voimakasta, että se voi vaatia ennaltaehkäisyn lisäksi korjaavaa hoitoa, kertoi aiemmassa jutussamme hammaslääkäri Viivi Alaraudanjoki, joka on tutkinut eroosiota.

Terve suu -kirjan (Duodecim) mukaan hammaseroosio on yhä lisääntymässä väestössä, ja sen ehkäisyyn pitäisi keskittyä nykyistä tarkemmin.

Happamat aineet aiheuttavat eroosiota

Eroosio tarkoittaa hammaskiilteen liukenemista, jota aiheuttavat happamat aineet kuten virvoitusjuomat, hedelmät tai mahahapot.

– Hammaskiille altistuu eroosiolle aina, kun se joutuu tekemisiin happojen kanssa, joilla on kyky liuottaa hammaskiillettä. Kaikki hapot eivät ole tällaisia, mutta juomissamme hammaseroosiota aiheuttavia happoja on koko joukko, hammaslääkäri Hannu Hausen kertoi.

Eroosio voi tapahtua salakavalasti, mutta se olisi hyvä huomata, koska hammaskiillettä ei muodostu lisää.

Pitkälle edennyt eroosio voi kuluttaa hampaita merkittävästikin. Kun lisäksi myös purenta kuluttaa hampaita, pahimmassa tapauksessa hammas voi kulua lähes ikenen tasolle.

Eroosio voi johtaa edetessään myös hampaiden tulehtumiseen, tai jos purenta muuttuu, jopa laajempaan purennan kuntoutukseen.

Sitruunahappoa sisältävät tuotteet ovat pahimpia

Jo alkaneen hammaseroosion voi saada pysähtymään esimerkiksi juomatottumuksia muuttamalla.

– Pahimpia eroosiota aiheuttavia tuotteita ovat sitruunahappoa sisältävät ravintoaineet, kertoo Terve suu -kirja.

Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki sitrushedelmät ja niistä valmistetut juomat. Sitruunahappoa (E330) käytetään myös esimerkiksi virvoitusjuomissa ja energiajuomissa.

Hiukan sitruunahappoa lievempiä liuottajia ovat etikkahappo, omenahappo ja viinihappo. Lisäksi myös kolajuomien sisältämä fosforihappo aiheuttaa hammaseroosiota.

Sen sijaan eroosiota eivät aiheuta kahvin sisältämä parkkihappo ja kivennäisvesien hiilihappo.

Tämä yhdistelmä on erityisen haitallinen

Erityisen haitallisia suun terveyden kannalta ovat juomat, jotka sisältävät sekä sitruunahappoa että sokeria.

Sokeri lisää reikiintymisen riskiä, ja hammaseroosion vaara on olemassa silloin, jos juoman pH on alle 5,5 ja juomassa on haitallista happoa – tavallisimmin juuri sitruunahappoa.

Nämä juomat sisältävät sokeria ja / tai haitallisia happoja:

Sokeroitu kahvi

Appelsiinitäysmehu

Jäätee

Tavallinen virvoitusjuoma

Kevytmehujuoma (tiivisteestä)

Energiajuoma

Kevytkolajuoma

Karpalomehu (laimennettu)

Tavallinen kolajuoma

Siideri

Viini

Nämä juomat eivät sisällä haitallisia happoja:

Maito

Maitokahvi

Tavallinen musta tee

Tavallinen kivennäisvesi

Kahvi ilman sokeria

Piimä

Olut

Lähde: Terve Suu, Duodecim, 2020.