Vältä kasvissyöjän 5 virhettä – uupunut olo ja epämääräiset vaivat voivat olla hälytysmerkkejä

Tutkimuksen mukaan suurella osalla vegaaneista on vakava jodin puute. Jodia tarvitaan kilpirauhashormonien muodostumiseen, ja jos se häiriintyy, elimistön lämmönsäätely, energia-aineenvaihdunta, uni- ja valverytmi sekä kasvu ja kehitys häiriintyvät. Sekaruokavaliossa jodin lähteitä ovat maitotuotteet, merenelävät ja jodioitu pöytäsuola. Suolaa ei suositella lisäämään, sillä natrium on terveydelle haitallista. Lisättyä jodia löytyy joistakin kasvijuomista ja -jogurteista. Riittävä määrä on 150 mikrogrammaa päivässä.