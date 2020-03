Keuhkokuvaus voisi tunnistaa tupakoitsijoiden keuhkosyöpiä nykyistä aiemmin

Usein keuhkosyöpä havaitaan vasta siinä vaiheessa, kun se on jo edennyt pitkälle.

Usein keuhkosyöpä havaitaan vasta, kun se on jo edennyt pitkälle, mutta tietokonekerroskuvauksen avulla kasvaimet voitaisiin tunnistaa varhemmin. Tuoreessa tutkimuksessa keuhkokuvaukset pienensivät tupakoitsijoiden ja entisten tupakoitsijoiden riskiä menehtyä keuhkosyöpään.

Tutkimus julkaistiin New England Journal of Medicinessä, ja sen perusteella tietokonekerroskuvauksissa tutkimuksen ajan käyneistä noin neljännes harvempi menehtyi keuhkosyöpään kymmenen vuoden seurannan aikana. Vertailukohtana olivat potilaat, joiden keuhkoja ei kuvattu. Yhden vuoden aikana tämä tarkoitti käytännössä sitä, että keuhkokuvauksissa käyneestä kymmenestätuhannesta potilaasta keskimäärin kahdeksan harvempi menehtyi.

Tutkimukseen osallistui 13 000 miestä ja 2 600 naista, jotka joko tupakoivat tai olivat tupakoineet pitkään. Puolet potilaista satunnaistettiin varsinaiseen tutkimusryhmään, jossa keuhkot tutkittiin tietokonekerroskuvauksella seurannan alussa sekä 1, 3 ja 5,5 vuotta myöhemmin. Tiedot keuhkosyöpäkuolemista saatiin rekistereistä.

Yhdysvalloissa keuhkosyövän seulontaa suositellaan tietokonekerroskuvauksella, mutta Euroopassa tässä on oltu pidättyväisempiä. Aiemmissa tutkimuksissa seulonnoilla on saavutettu samansuuruisia vähennyksiä tupakoitsijoiden kuolleisuudessa kuin nyt julkaistussa tutkimuksessa. Suomessa keuhkosyövän seulontoja ei ole pidetty perusteltuina muun muassa siksi, että tupakoinnin vähentämisellä ja ehkäisyllä on suuremmat vaikutukset keuhkosyöpäkuolleisuuteen.

Noin 14 prosenttia suomalaismiehistä ja 11 prosenttia -naisista tupakoi päivittäin. Maailmanlaajuisesti tupakointi aiheuttaa vuosittain 7 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Suomessa tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain noin 4 000 henkeä.