Karsi nämä elintavat – voivat nostaa muistisairauden riskiä

Terveelliset elämäntavat vaalivat muistia. Yhdenkin riskitekijän karsiminen pienentää aivojen taakkaa.

Elämäntavoilla voi pienentää muistisairauden riskiä sekä myöhentää muistisairauden oireiden ilmaantumista useilla vuosilla.

Erityisesti Alzheimerin taudin ja verisuoniperäisen muistisairauden riskiä lisääviä tekijöitä tunnetaan laajasti. Niiden merkitys voi Muistiliiton mukaan olla suurikin: esimerkiksi ylipaino, kohonnut kolesteroli ja korkea verenpaine tuplaavat riskin esiintyessään yksinään. Yhdessä kaikki kolme kuusinkertaistavat riskin verrattuna henkilöön, jolla ei ole yhtään riskitekijää.

Näihin tapoihin kannattaa kiinnittää huomiota:

1. Tupakointi

Tumppaa tupakka lopullisesti! Tupakointi lisää etenevän muistisairauden riskiä: se heikentää verenkiertoa ja vaikuttaa siten aivojen hapen saantiin sekä muun muassa muistin toimintakykyyn. Myös aivoinfarktin riski on tupakoijilla suurentunut.

Nikotiini on myrkyllinen aine ja aiheuttaa muutoksia aivoissa.

2. Reipas alkoholinkäyttö

Runsas alkoholinkäyttö altistaa muistihäiriöille, sillä humalaan juominen aiheuttaa muutoksia aivojen hermokudoksessa.

Pienikin annos alkoholia heikentää muistijäljen syntymistä, keskittymiskykyä ja unen laatua. Pitkään jatkuva, riskirajan ylittävä alkoholin käyttö sekä toistuva humalajuominen on kaikkein haitallisinta.

Alkoholinkäytön on arveltu olevan joka kymmenennen muistisairauden takana.

3. Runsas tyydyttyneiden rasvojen saanti

Aivot tarvitsevat riittävästi rasvoja, mutta niiden laatua kannattaa tarkkailla.

Runsas tyydyttyneiden rasvojen saanti on haitallista, sillä se voi aiheuttaa valtimoiden ahtautumista myös aivoissa. Kalasta, kasviöljyistä ja pähkinöistä saatu rasva sen sijaan on terveellistä ja tarpeellista.

Ravinnolla on suuri merkitys aivoille. Muun muassa kasviksista, hedelmistä, kasviöljyistä ja kalasta koostuva ruokavalio sisältää aivoverisuonia ja sydäntä suojaavia ravintoaineita ja vitamiineja, jotka auttavat myös aivoja voimaan hyvin.

Sillä mitä laitat suuhusi, on suuri merkitys aivoille, koska ravinteet kulkeutuvat veren mukana aivoihin.

4. Korkea kolesteroli ja verenpaine

Korkea kolesteroli ja verenpaine sekä sokeriaineenvaihdunnan häiriöt keski-iässä voivat kasvattaa riskiä sairastua muistisairauteen myöhemmin.

Esimerkiksi korkea verenpaine voi pitkään jatkuessaan vaurioittaa aivojen syviä verisuonia ja aiheuttaa pieniä verenvuotoja, jotka vaurioittavat hermosoluja. Kohonneen verenpaineen lukemat ovat 140/90 tai enemmän.

Korkean kolesterolin tunnistamisen paras tapa on käynti verikokeissa. Etenkin jos omilla vanhemmilla on todettu korkea kolesteroli tai sukulaisilla on ilmennyt sydänkohtauksia tai aivoinfarkteja, tutkimuksiin kannattaa hakeutua. Viimeistään kolesterolitaso kannattaa käydä mittauttamassa 30–40-vuotiaana.

Milloin olet viimeksi mitannut verenpaineesi?

5. Ylipaino

Ylipaino kasvattaa sekä kakkostyypin diabeteksen että verenpainetaudin riskiä. Korkea verenpaine ja korkea verensokeri taas lisäävät riskiä muistisairauteen sairastumiseen.

Liikunta ja ylipainon pudottaminen edistävät aivoterveyttä.

Muistisairaudet koskettavat Suomessa noin miljoonaa ihmistä, jos jokaisella muistisairaalla ihmisellä on 2–3 läheistä tai omaista. Suomessa arvioidaan olevan yli 190 000 muistisairasta ihmistä.