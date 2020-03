”Konkreettisempi, positiivisempi ja kannustavampi kuin aiemmat versiot.”

Lihavuuden uusittu Käypä hoito -suositus ottaa huomioon etenkin riskiryhmät, kertoo Lääkäriseura Duodecim.

Duodecimin mukaan lihavuutta pitää ehkäistä ja hoitaa erityisen aktiivisesti niillä potilailla, joilla on liitännäissairauksia, kuten kakkostyypin diabetes, tai liitännäissairauksien vaaratekijöitä. Hoitoa olisi suunnattava myös vaikeasti lihaville sekä raskaana oleville, raskautta suunnitteleville sekä heille, joilla on vaikeuksia tulla raskaaksi.

Lääkäriseura kertoo, että hoitosuositus on nyt ajantasaistettu ja muokattu mahdollisimman käytännönläheisiksi.

– Uudistettu lihavuuden Käypä hoito -suositus on laadittu konkreettisemmaksi, positiivisemmaksi ja kannustavammaksi kuin aiemmat versiot. Painotamme aiempaa enemmän lihavuuden ehkäisyä myös aikuisten suosituksessa. Lasten suosituksessa ehkäisyä on avattu aiemminkin. Toivomme tämän suosituksen todella helpottavan ja motivoivan lihavuuden hoitoon aiempaa tehokkaammin, sanoo toinen suositusryhmän puheenjohtajista, professori Kirsi Pietiläinen tiedotteessa.

Uni tärkeää

Uusi asia suosituksessa on unen merkityksen korostaminen. Duodecimin mukaan kunnollinen ravitsemus, säännöllinen liikunta ja riittävä uni ovat sekä ylipainon ehkäisyä että lihavuuden hoitoa.

Lisäksi suositus linjaa, että erittäin niukkaenerginen dieetti on turvallinen tapa vähentää liikapainoa terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa.

– Lihavuuden lääkehoidossa on viimeisen parin vuoden aikana tullut hyviä uudistuksia. Nykyään on tarjolla kaksi uutta lääkettä, jotka perustuvat ruokahalun vähentämiseen. Niitä voisi suositella monille laihduttajille, mutta niiden huono puoli on korkea hinta, joka on tällä hetkellä täysin potilaan itse maksettava, Pietiläinen jatkaa.

Uudistetussa hoitosuosituksessa yhdistettiin aiemmin erillisinä julkaistut lasten ja aikuisten hoitosuositukset. Lasten ja nuorten lihavuuden hoidossa nostetaan avainasemaan perheet. Jos lapsen ylipaino liittyy elintapoihin, hoitona on elintapojen muutos perheessä.