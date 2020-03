Karsi tavat, jotka voivat nostaa syöpäriskiäsi – jopa 40 prosenttia syövistä ehkäistävissä elintavoilla

Terveelliset elintavat ovat tärkein keino ehkäistä syöpää.

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään jossakin elämänsä vaiheessa. Niin sattumalla, perintötekijöillä kuin elintavoilla on merkitystä syövän synnyssä.

Syöpää voi kuitenkin ehkäistä. Sattumaan tai perintötekijöihin ei voi vaikuttaa, mutta omiin valintoihin kyllä. Jopa 40 prosenttia syövistä on ehkäistävissä terveellisillä elintavoilla.

Suuri osa syövistä voitaisiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ehkäistä tupakoimattomuudella ja ehkäisemällä tupakoimattomien altistuminen tupakan savulle, terveellisellä ravinnolla, alkoholin liikakäytön sekä ylipainon välttämisellä ja riittävällä liikunnalla.

Nämä asiat kannattaakin karsia:

1. Tupakointi

Tupakointi suurentaa selvästi muun muassa rintasyövän riskiä ja se on keuhkosyöpäriski vielä vuosikymmeniä lopettamisen jälkeenkin. Myös säännöllinen tupakansavussa oleilu eli passiivinen tupakointi lisää keuhkosyövän riskiä.

2. Tyydyttynyttä rasvaa ja prosessoitua lihaa tursuava ruokavalio

Niin kutsuttu länsimainen ruokavalio on syöpäriski. Tällaiselle syömiselle tyypillistä on sokerin ja tyydyttyneen rasvan sekä punaisen ja prosessoidun lihan suuri määrä. Samalla kuidut ja kasvikset jäävät vähiin.

Jopa kolmannes syövistä voitaisiin välttää terveellisellä ravinnolla ja riittävällä liikunnalla.

Jos pitäisi valita yksi muutos ruokavaliossa ylitse muiden, ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen nostaisi tärkeimmäksi kasvisten määrän lisäämisen. Joka aterialla – aamiaisesta iltapalaan saakka – tulisi olla kasviksia, hedelmiä tai marjoja.

Tärkeintä on kuitenkin ruokavalion kokonaisuus. Yksittäisten ruoka-aineiden vaikutus on vähäisempää.

Kasvikset ja täysjyväviljat ovat hyviä syöpää ehkäisevän ruokavalion osia.

Runsas punaisen lihan syönti on yhdistetty kohonneeseen syöpäriskiin.

3. Alkoholinkäyttö

Maltillinenkin alkoholinkäyttö lisää seitsemän eri syövän riskiä. Tutkimusten mukaan alkoholi aiheuttaa suu- ja kurkkusyöpää, kurkunpään ja ruokatorven syöpää, maksasyöpää, suolistosyöpiä sekä naisilla rintasyöpää.

Mitä enemmän alkoholia elämänsä aikana juo, sitä suurempi on syöpäriski. Käytännössä jo kohtuukäytöksi mielletyllä juomisella voi olla vaikutusta. Ensimmäinen annosmäärä, jossa syöpäriski poikkeaa tilastollisesti merkittävästi nollasta, on yksi annos per päivä.

Jos syövän riskitekijöitä haluaa välttää, alkoholinkäytön rajoittaminen on yksi helpoimmista tavoista.

4. Passiivisuus

Säännöllinen liikunta pienentää syöpäriskiä. Vastaavasti liikkumattomuus ja istuminen voivat lisätä vaaraa sairastua syöpään.

Liikunta ehkäisee paksusuolen syöpää, rintasyöpää ja kohdunrungon syöpää. Liikunnan syöpää ehkäisevät vaikutukset johtuvat myös siitä, että liikunta auttaa painonhallinnassa.

Mitä enemmän liikut, sitä pienempi syövän riskisi on. Liikkuminen pienentää Syöpäjärjestöjen mukaan syöpäriskiä sitä tehokkaammin, mitä raskaampaa liikkuminen on. Kaikenlainen aktiivisuus kuitenkin kannattaa.

Kaikki liikunta edistää terveyttä.

Rasvaiset ja sokeriset herkut + passiivinen elämäntapa + ylipaino = korkeampi syöpäriski.

5. Ylikilot

Ylipainolla ja lihavuudella on selkeää vaikutusta syövän syntyyn. On arvioitu, että noin kuusi prosenttia kaikista syövistä johtuu lihavuudesta ja diabeteksesta.

Mitä enemmän ihmisellä on rasvaa kehossaan, erityisesti vyötäröllä, sitä suurempi on hänen riskinsä sairastua tiettyihin syöpiin. Ylipaino on muun muassa suolikanavan syöpien riskitekijä.

Jos ylipainoa on kertynyt, kannattaa painon pudottaminen aina. Jo muutaman kilon pudotus parantaa terveyttä.

Lisäksi syöpäkuolleisuutta voidaan ehkäistä syöpien varhaisella toteamisella ja syöpäseulonnalla. Eräitä syöpiä, kuten kohdunkaulan syöpää voidaan ehkäistä rokotuksin.

Lähteitä: THL, Syöpäjärjestöt, UKK-instituutti