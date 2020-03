Joka neljännellä nelikymppisellä on merkittävä työkykyyn vaikuttava riski – tyypilliset syyt naisten ja miesten lääkärikäynteihin ovat selvät

Työkyvyn ylläpitoon kannattaa satsata ajoissa, sillä senioriajan terveyden pohja rakennetaan nelikymppisenä.

Joka neljännellä 40–45-vuotiaalla suomalaisella on yksi tai useampi riskitekijä, joka kasvattaa pitkien sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden todennäköisyyttä, Terveystalon potilasaineistoon perustuva ennuste kertoo.

Suorittavaa työtä tekevillä riskit ovat yleisempiä kuin asiantuntijoilla ja toimihenkilöillä.

– Ennusteemme tulos on hälyttävä, sillä nelikymppisten työurien pitäisi jatkua vielä yli 20 vuotta. Huoltosuhteen ennakoitu heikkeneminen on jo johtanut muutoksiin eläkejärjestelmässä. Ne eivät kuitenkaan riitä, jos suomalaiset eivät pysy työkykyisinä. Siksi toimenpiteet nykyisten nelikymppisten työtä tekevien työkyvyn ylläpitämiseksi ovat välttämättömiä, Terveystalon työterveyden ylilääkäri Unto Palonen sanoo.

Yleisin työkyvyttömyyteen vaikuttava diagnoosi on selkäkipu: kolmannes ikäluokasta kärsii työtä haittaavasta tuki- ja liikuntaelimistön kipuoireesta.

Naisilla toiseksi yleisimmät syyt työkyvyttömyyteen ovat ahdistus ja masennus. Miehilläkin ahdistuneisuus on neljänneksi yleisin.

Mielenterveyden häiriöt ovat koko ajan yleistyvä syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Lisäksi joka kymmenes 40–45-vuotiaista kertoo kokevansa jatkuvaa työhön liittyvää stressiä ja uupumusta. Joka kolmannella on univaikeuksia sekä päiväaikaista väsymystä, jotka haittaavat normaalia arkea.

Silloinkin kun selkäkipu on pitkittynyt, kannattaa liikkua säännöllisesti kivun sallimissa rajoissa. Liikunnan suotuisista vaikutuksista selkäkipuun on tutkimusten mukaan näyttöä.

Vain kolmasosa normaalipainoisia

Vain kolmasosa 40–45-vuotiaista on normaalipainoisia. Ylipaino ja lihavuus vaikuttavat työkykyriskiin sekä altistavat sydän- ja verisuonisairauksille, nivelrikolle ja aineenvaihduntasairauksille.

Vyötärölihavuus on terveyden kannalta erityisen haitallista. Siitä on kyse, kun vyötärön ympärysmitta on naisilla yli 90 senttiä ja miehillä yli 100 senttiä. Viimeistään näiden rajojen ylittyessä on järkevää tehdä asialle jotain, koska sairauksien riski on jo selvästi suurentunut.

Terveystalo perää sekä yhteiskunnalta että työnantajilta ja ihmisiltä itseltään lisää toimia, jotta nelikymppiset jaksaisivat työelämässä eläkeikään asti. Esimerkiksi mielenterveyden häiriöihin olisi syytä puuttua nykyistä aikaisemmin matalan kynnyksen työterveyspalveluja lisäämällä ja työpaikkojen johtoa olisi koulutettava työkykyjohtamiseen.

Terveystalon potilastiedoista ja terveyskyselystä koottu data pitää sisällään 1,7 miljoonaa diagnoosia vuosilta 2016–2019 sekä kymmeniä tuhansia terveyskyselyyn tulleita vastauksia.