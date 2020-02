Ruokavalio voi vaikuttaa huomattavasti nuoren miehen siemennesteen laatuun

Heikkolaatuisin siemenneste oli miehillä, joiden ruokavaliossa oli paljon nykyisen länsimaisen ruokavalion huonoja piirteitä.

Nuoren miehen ruokavaliolla voi olla huomattava vaikutus siemennesteen laatuun. Terveellistä ruokavaliota noudattavien siemenneste on tuoreen tutkimuksen mukaan parempilaatuista kuin epäterveellisesti syövien.

Tutkimukseen osallistui 2 900 tanskalaismiestä, joiden ruokavaliot ja siemennesteen laatu tutkittiin heidän ollessa keskimäärin 19-vuotiaita. Miehet jaettiin ryhmiin ruokavalioiden perusteella.

Kun tiedot ruokavalioista yhdistettiin tietoihin siemennesteen laadusta, parhaat tulokset saivat miehet, joiden ruokavaliossa oli paljon muun muassa kasviksia, hedelmiä, täysjyväviljoja, pähkinöitä, kalaa ja kanaa, ja vähänlaisesti pikaruokaa, pizzaa, prosessoituja lihatuotteita ja sokeriherkkuja. Heikkolaatuisin siemenneste oli miehillä, joiden ruokavaliossa oli paljon nykyisen länsimaisen ruokavalion huonoja piirteitä.

Ruokavalion lisäksi moni muukin seikka on voinut vaikuttaa tuloksiin, mutta samansuuntaisia havaintoja on saatu useissa tutkimuksissa aiemminkin. Yhdessä tutkimustulokset viittaavat ruokavalion muutosten olevan yksi syy viime vuosikymmeninä havaittuun siemennesteen heikkenemiseen länsimaissa. Jos näin todella on, ruokavalion korjaaminen terveellisempään suuntaan voisi myös parantaa väestön hedelmällisyyttä.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.