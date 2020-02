Uusi menetelmä tunnistaa ruokatorvisyövän esivaiheen ilman tähystystä

Elektronista nenää on kokeiltu myös muun muassa eturauhassyöpien ja virtsarakkotulehdusten tunnistamisessa.

Tutkijat uskovat voivansa tunnistaa ruokatorvisyöpää edeltävän Barrettin ruokatorven analysoimalla potilaiden hengitystä elektronisella nenällä. Laite tunnistaa hengityksessä olevia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Tällä hetkellä Barrettin ruokatorven diagnosoiminen onnistuu tähystystutkimuksella, mutta toimenpide on kallis ja potilaalle epämukava, minkä takia se ei sovellu laajoihin seulontoihin. Barrettin ruokatorvessa osa ruokatorven normaaleista soluista korvaantuu epänormaaleilla soluilla, mikä altistaa syövälle.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa elektronisella nenällä analysoitiin 400 tähystystutkimukseen tulleen potilaan hengitysilmaa. Potilaista 130:lla todettiin tähystyksessä Barrettin ruokatorvi, 140:llä ruokatorven refluksitauti ja 130 oli terveitä.

Analysoimalla hengitysilman haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tutkijat onnistuivat tunnistamaan 91 prosenttia Barrettin ruokatorvista. Menetelmä tunnisti oikein myös 74 prosenttia potilaista, joilla ei ollut Barrettin ruokatorvea. Tarkkuus säilyi myös silloin, kun potilaat käyttivät protonipumpun estäjä -lääkkeitä tai potivat hiatustyrää, mitkä kummatkin olisivat voineet vaikeuttaa tunnistamista.

Tutkimuksen tulokset pitää varmistaa suuremmissa lisätutkimuksissa ennen kuin elektronisen nenän voi varmuudella sanoa tunnistavan Barrettin ruokatorvia, mutta menetelmällä on saatu lupaavia tuloksia myös aiemmin. Elektronista nenää on kokeiltu muun muassa eturauhassyöpien ja virtsarakkotulehdusten tunnistamisessa virtsanäytteistä.

Ruokatorvisyöpä on yleistynyt huomattavasti edeltävien vuosikymmenten aikana. Yleensä se tunnistetaan vasta, kun sairaus on edennyt pitkälle ja on vaikeasti hoidettava. Barrettin ruokatorvi on ruokatorvisyövän tunnettu edeltäjä, mutta valtaosa tapauksista jää diagnosoimatta. Barrettin ruokatorven leikkaushoito voisi estää monien tapausten edistymisen varsinaiseksi syöväksi.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Gut-lehdessä.