Flunssatkin vähenivät, kun Eija lopetti tupakoinnin – näin pääset viimein irti sauhuttelusta

Riskit ovat tupakoitsijoiden tiedossa, mutta miksi lopettaminen on monelle niin vaikeaa?

Vaikeinta Eijan oli luopua kolmesta viimeisestä tupakasta.

Useaan otteeseen hän oli yrittänyt lopettaa kokonaan, ja onnistunut lopulta vähentämään polttamisen kolmeen savukkeeseen päivässä.

– Lopettaminen oli vaikeaa, koska olin niin riippuvainen. Yksi savuke riitti tupakoinnin aloittamiseen, vaikka olin ollut useampia vuosia tupakoimaton, seitsemänkymppinen Eija sanoo.

Hän poltti 54 vuotta joitain pausseja lukuun ottamatta askin päivässä. Joskus meni enemmänkin.

Eija ei ole kamppailunsa kanssa yksin.

Jopa 80 prosenttia tupakoitsijoista on huolissaan polttamisestaan. Noin puolet on yrittänyt sauhuttelusta eroon viime vuosien aikana, tietää Helsingin kaupungin tupakkaklinikan tukilääkäri Outi Seppälä. On tyypillistä, että tupakoitsija yrittää kolmesta neljään lakkoa, ennen kuin hän onnistuu lopettamaan.

– Lopettaminen on viisainta, mitä voi terveytensä eteen tehdä. Joka toinen lopettaja estää oman ennenaikaisen kuolemansa, Seppälä sanoo.

Tupakointi lisää monien syöpätyyppien – ei vain keuhkosyövän – ja muidenkin vakavien sairauksien riskiä huomattavasti. Tupakka on myös tehokas keino saada verisuonet tukkeutumaan.

Tupakointi lisää aivoverenvuotoriskin naisilla kymmenkertaiseksi ja miehillä viisinkertaiseksi.

– Tukosriskin vuoksi tupakointi moninkertaistaa aivo- ja sydäninfarktiriskin, mutta voi myös johtaa jo keski-ikäisenkin alaraajan amputointiin jopa ilman diabetesta.

Painonnousu turhaa pelkoa

– 90 prosentilla tupakoitsijoista on alttius nikotiiniriippuvuuteen, ja sen lisäksi omia vakiintuneita tapoja voi olla varsin hankalaa muuttaa.

Lopettamiseen voi liittyä myös muita huolia.

– Moni pelkää painonnousua hysteerisestikin, vaikka on paljon parempi olla hiukan paksu kuin polttaa. Kahdesta kolmeen kiloa on tervettä nousua lopettajalle, kun ihon rypyt siliävät ja lihaskunto paranee, Seppälä sanoo.

Moni myös kokee, että tupakka rauhoittaa. Se liittyy kuitenkin riippuvuuteen.

– Kun nikotiinin määrä veressä laskee, tulee levoton ja hermostunut olo. Se ei kuitenkaan ole oma olo, Seppälä muistuttaa.

” Klinikan asiakas laittoi tupakoiden ostamisen sijaan rahat säästöön ja teki niillä maailmanympärysmatkan.

Lopettamisessa vain hyötyjä

Lopettamisesta saatavien hyötyjen lista on pitkä:

Verenkierto paranee

Iho tulee kimmoisamman ja nuorekkaamman näköiseksi – ihminen näyttääkin paremmalta

Tautiriskit pienenevät huomattavasti

Uni kohenee

Henki ja vaatteet eivät enää haise pahalle

Kunto kohenee, sillä nikotiini hidastaa elimistön palautumista liikunnasta

Häkä poistuu elimistöstä muutamassa päivässä ja hengitys paranee

Jaksat paremmin!

Lopettamisesta säästyvät eurotkin voivat olla huomattavat.

– Klinikan asiakas laittoi tupakoiden ostamisen sijaan rahat säästöön ja teki niillä maailmanympärysmatkan, Seppälä kertoo.

Sitten on seksikin. Tupakka voi aiheuttaa myös impotenssia.

– Yksi nuori mies alkoi punoittaa vertaistukiryhmässä ja sanoi: ”Nyt ymmärrän, mitä tapahtui kun lopetin. Niin paljon parani seksi.”

Lopettaminen on lääkärin mukaan paras mahdollinen päätös.

7 neuvoa lopettamiseen

Mieti, mihin tarvitset tupakkaa. Onko se esimerkiksi keino rentoutua? Korvaa tarve jollain muulla asialla. Tee vaikka rentoutusharjoitus. Kokeile lääke- tai nikotiinikorvaushoitoa. Lääkehoito helpottaa vieroitusoireita ja auttaa viemään tupakalta sen viehätysvoimaa. Etsi itsellesi tukijoukot, joille kerrot, että haluat lopettaa. Tai hakeudu vertaistukiryhmään. Se auttaa usein päätöksessä pysymistä. Muistuta itseäsi siitä, miksi lopettaminen kannattaa. Eräs Seppälän potilas sai koirastaan motivaation lopettaa, kun hän kuuli toisen koiran kuolleen passiivisen tupakoinnin vuoksi. Päätä vaikka kokeilla, voitko paremmin ilman tupakkaa. Nukutko paremmin, jaksatko liikkua? Jos kokeilu on myönteinen, jatka samaan malliin. Palkitse itsesi onnistumisistasi. Tee vaikka tupakasta säästyneillä rahoilla jotain kivaa.

Sähkötupakan hyödyistä tai haitoista ei Seppälän mukaan ole vielä tarpeeksi kunnon tutkimustietoa.

Yhdysvalloissa ihmisiä on kuollut, ja satoja sairastunut keuhkosairauteen, jonka tiedetään liittyvän sähkötupakkaan. On kuitenkin edelleen epävarmaa, mitkä ainesosat siinä ovat aiheuttajia.

Vähentäminenkin on ookoo

Itselleen kannattaa myös olla armollinen. Lopettamisprosessi voi olla iso elämänmuutos.

– Ei kannata lannistua, jos retkahtaa tupakoimaan esimerkiksi yhtenä iltana ravintolassa. Merkitystä ei ole sillä, jos poltat kaksi kertaa vuodessa vaan sillä, mitä teet joka päivä, Seppälä muistuttaa.

Harjoituslakot ovat ihan ookoo, vähentäminenkin, jos kerralla tuntuu liian vaikealta päästä kokonaan eroon tupakasta. Kahdestakymmenestä päivittäisestä tupakasta muutamaan pääseminen auttaa jo eteenpäin. Mitä korkeampi annos, sitä suuremmat ovat myös riskit.

– Useampikin potilas on pystynyt lopettamaan siten, että hän on korvannut päivän vähemmän tärkeitä tupakoita vaikka purkalla tai imeskelytabletilla.

Eijankin avuksi koituivat lopulta imeskelytabletit.

– Olin yrittänyt lopettaa useita kertoja aiemmin huonolla menestyksellä. Sitten huomasin lehdessä ilmoituksen, jossa haettiin osallistujia tutkimukseen, jossa testattiin uutta valmistetta tupakoinnin lopettamiseen. Tutkimuksessa otettiin aina yksi pilleri, jota imettiin samanaikaisesti tupakan kanssa. Se oli helppoa, koska ei tarvinnut tehdä päätöstä lopettamisesta eikä kärvistellä vieroitusoireiden kourissa, Eija kertoo.

Tupakan tarve väheni koko ajan, ja lopulta Eija poltti enää kolme savuketta päivässä. Loputkin kolme jäivät pois, kun Eija sai lisää tsemppiä vertaistukiryhmästä.

Päivä kerrallaan

Entä mitä tehdä sillä hetkellä on tupakan himo on aivan vastustamaton?

– Nikotiinisumute suuhun voi tuoda nopean avun. Mutta on myös opittu, että jos saat huomiosi kiinnitetyksi hetkeksikin muuhun tekemiseen, voi tunne ollakin nopeasti jo ohitettu, Seppälä sanoo.

Alkuperäinen syy tupakoinnin aloittamiseen on saattanut jo hämärtyä.

– Moni on aloittanut polttamisen nuorena, koska on vaikka halunnut kuulua jengiin. Kun ikää on tullut, tällä ei olekaan enää merkitystä, Seppälä sanoo.

Eija ryhtyi tupakoimaan 15-vuotiaana 60-luvulla.

– Silloin oli normaalia, että aikuiset tupakoivat. Silloin poltettiin kotona, töissä, busseissa ja esimerkiksi kampaajalla. Murrosikäiselle tupakointi oli hienoa, se oli aikuisuuden merkki ja myös tuhmaa, koska se oli lapsilta kielletty. Sen takia sitä piti kokeilla, ja minulle syntyi nopeasti voimakas riippuvuus. Tupakka myös rentoutti ja auttoi hillitsemään tunnekuohuja, Eija kertoo.

Päivä kerrallaan -ajattelustakin voi olla tiukoissa paikoissa apua.

– Mieti, että selviät ensin yhdestä päivästä. Jos ryhdyt miettimään vuosia eteenpäin, ajatusta lopettamisesta voi olla vaikeampi kestää, Seppälä sanoo.

Kyse on pitkälti mielen sisäisestä prosessista. Ystävän muuttamisesta viholliseksi.

– Mieti myös, mitä tupakka sinulle symboloi. Paradoksaalisesti se voi symboloida esimerkiksi vapautta, vaikka kyse on riippuvuudesta. Se, että ei tarvitse tupakoida on vapaus.

Eija on nyt ollut ilman tupakkaa vuoden ja kolme kuukautta.

– Terveysvaikutuksena selvin on flunssien selkeä vähentyminen ja todella hyvä mieli siitä, että pystyin lopettamaan.