Syöpä ei aina anna selviä merkkejä itsestään – tunnista kivessyövän sekä muiden miesten yleisimpien syöpien oireet

Muun muassa kivessyöpä ja suolistosyövät ovat yleistyneet.

Kerroimme joitain päiviä sitten jääkiekkoilija Kristian Näkyvän, 29, sairastuneen kivessyöpään.

Kivessyöpä nuorella miehellä ei ole tavatonta: se on alle 35-vuotiaiden miesten yleisin syöpä. Sairastuneiden määrä on viisinkertaistunut Suomessa vuodesta 1980.

Kivessyövän yleistymisen tarkkoja syitä ei tiedetä. Sekä perimällä että ympäristöllä on osansa asiassa. Laskeutumaton kives suurentaa sairastumisriskin kymmenkertaiseksi.

Kaikkein yleisin miesten syöpä on eturauhassyöpä. Seuraavaksi yleisimpiä ovat suolistosyöpä ja keuhkosyöpä. Tällaisista oireista ne voi pyrkiä tunnistamaan:

Kivessyöpä – poikkeavuuksia kiveksissä

Kivessyöpä voi olla alkuun oireeton. Muun muassa näitä merkkejä kannattaa tarkkailla: kiveksessä on nystyrä tai kyhmy, kives on kova, kives on suurentunut tai se kipuilee.

Lääkäriin tulisi hakeutua heti, jos tuntee kiveksissä jotain poikkeavaa. Jokaista kiveksensisäistä kyhmyä tulee pitää pahanlaatuisena, kunnes lääkäri on todennut, ettei kysymys ole syöpäkasvaimesta.

Virtsaamisvaivat voivat olla yksi eturauhasen syövän oire.

Eturauhassyöpä – virtsavaikeuksia

Eturauhassyöpä on ennen kaikkea iäkkäiden ihmisten sairaus. Eturauhasen syövän tarkkaa aiheuttajaa ei tiedetä, mutta mieshormonit vaikuttavat todennäköisesti sen syntyyn. Myös elintavoilla on vaikutusta: runsas rasvan ja lihansyönti, lihavuus ja tupakointi suurentavat sairastumisen riskiä.

Paikallisella eturauhassyövällä ei ole mitään ominaisia oireita.

Virtsaamisvaivat voivat olla yksi eturauhasen syövän oire. Vessassa täytyy käydä useasti, rakko ei tunnu tyhjentyvän kunnolla ja virtsasuihku on heikko. Tarve virtsata tihenee etenkin öisin. Virtsassa voi olla verta tai virtsaamiseen voi liittyä muita vaikeuksia tai kipua.

Levinneen eturauhassyövän tyypillinen oire on Syöpäjärjestöjen mukaan alaselkäkipu.

Suolistosyöpä – vatsan ja suolen toimintahäiriöitä

Suolistosyövillä tarkoitetaan paksusuolen ja peräsuolen syöpiä. Tyypillisesti suolistosyöpä tulee eläkeiässä. Siksi väestön ikääntyminen vaikuttaa syöpien määrän kasvuun.

Yleisiä paksu- ja peräsuolisyövän oireita ovat erilaiset vatsan toimintahäiriöt ja muutokset suolen toiminnassa, kuten vatsakipu, ummetus, vaihteleva ripuli ja ulostamisvaikeus. Oireina voi esiintyä myös ulostamispakkoa, limaisia ja niukkoja ulosteita tai vatsan turvottelua ja kouristelua. Syöpä voi myös aiheuttaa laihtumista. Lisäksi syöpä vuotaa usein verta ulosteeseen, mikä voi aiheuttaa anemiaa.

Jokaisella on toisinaan jonkinlaisia vatsavaivoja, mutta selkeät muutokset vatsan toiminnassa ovat aina syy hakeutua lääkäriin.

Keuhkosyöpä – alkuvaiheessa oireeton

Suomen Syöpäpotilaat ry:n kyselytutkimukseen vastanneista keuhkosyöpäpotilaista 58 prosentilla keuhkosyöpää ei osattu aluksi epäillä. Potilaista 56 prosentilla oireita pidettiin ensin muuna sairautena. Keuhkosyöpä ehtii diagnoosiviiveistä johtuen usein levitä laajalle.

Alkuvaiheessa keuhkosyöpä on oireeton. Tietyissä keuhkojen osissa syöpä voi kasvaa suureksikin ennen kuin se aiheuttaa oireita.

Tyypillisiä oireita ovat: yskä, veriyskä, hengenahdistus ja rintakehän kivut. Myös etäpesäkkeet voivat aiheuttaa ensimmäisiä oireita. Levinneessä taudissa yleisoireet – kuten laihtuminen, kuumeilu ja väsymys – ovat tavallisia.

Oletko sairastanut syövän? Miten se löydettiin? Miten syöpä vaikutti elämääsi? Kerro kokemuksistasi kommenttikentässä tai lähetä kertomuksesi: noora.valkonen@iltasanomat.fi