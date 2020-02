Kun Erkki alkoi oireilla, ensimmäisenä merkit huomasi Inkeri-vaimo – he päättivät, etteivät anna Alzheimerin taudin määrittää elämää

Tilanne ei ainakaan murehtimalla parane, Inkeri Rahkamaa sanoo aviomiehensä Erkin muistisairaudesta.

Ensimmäisenä Erkki Rahkamaan, 81, muistisairauden kolkuttelun huomasi hänen vaimonsa Inkeri Rahkamaa, 82.

– Erkki alkoi unohdella asioita ja hänellä oli tuon tuosta kännykkä, silmälasit ja kaikki muukin hukassa. Autoa ajaessa hän saattoi havahtua siihen, ettei tiedäkään, missä on.

– Saatoin eksyä ihan tutussakin maisemassa, esimerkiksi Oulussa autoillessa, Erkki Rahkamaa jatkaa.

Tuolloin vuonna 2010 otetuissa aivojen magneettikuvissa ei näkynyt mitään, joten pari päätti olla huolestumatta. Erkki Rahkamaa kävi kuitenkin vuosittain muistihoitajan luona tekemässä muistitestejä.

Neljä vuotta myöhemmin otetuissa magneettikuvissa aivoissa näkyi muutoksia: Erkillä oli hitaasti etenevä Alzheimerin tauti. Tietoa oli aluksi vaikea sulattaa.

” Omaisten ryhmässä tuntui, että se oli vain valitusvirttä. Ajattelin, että minä en tällaista halua.

Oulun yliopiston entisenä kemian professorina Erkki Rahkamaa otti yhteyttä magneettikuvista tietävään opiskelukaveriinsa.

– Kaveri näytti minulle magneettikuvaesimerkkejä muistisairauksista, ja pakko se oli viimein uskoa, että minullakin on sellainen, Erkki Rahkamaa toteaa.

”Emme anna diagnoosin määrittää elämäämme”

– Makustelun jälkeen totesimme, että emme anna diagnoosin määrittää elämäämme. Päätimme, että elämme mahdollisimman täyttä elämää mahdollisimman pitkään, Inkeri Rahkamaa kertoo.

Pian diagnoosin saamisen jälkeen Rahkamaat osallistuivat viikon kurssille, jossa omaiset ja muistisairaat olivat eri ryhmissä.

– Omaisten ryhmässä tuntui, että se oli vain valitusvirttä siitä, että miten kaikki on vaikeaa, kun toinen on muistisairas. Ajattelin, että minä en tällaista halua, Inkeri Rahkamaa kertoo.

Oulun seudun muistiyhdistyksen kautta Rahkamaat pääsivät mukaan vuonna 2016 alkaneeseen Lähelläsi-hankkeeseen, joka on suunnattu eläkeiässä oleville pariskunnille, joista toinen on sairastunut etenevään muistisairauteen.

– Hankkeen kautta elämälle löytyi ihan uusi suunta, Inkeri Rahkamaa kiittää.

Siinä tavoitteena on, että oikea-aikaisen tiedon ja tuen myötä muistisairaan parisuhde ei muutu liian nopeasti hoitosuhteeksi.

Rahkamaat pitävät huolta rivitalo-osakkeensa lisäksi Inkeri Rahkamaan suvulla 1600-luvulta saakka olleesta tunnelmallisesta hirsitalosta.

Hankkeen kautta Rahkamaat ovat osallistuneet niin maanantaisiin Laula kanssain -hetkiin kuin erilaisille retkille, joita on tehty niin teatteriin kuin luontoonkin.

– Tapaamisten myötä opin paremmin hyväksymään itseni tällaisena kuin nyt olen. Siinä seurassa saa mokailla rauhassa. Monet muistisairaat kertovat siellä samoja tarinoita ja välillä huomaan, että itsekin teen niin, Erkki Rahkamaa nauraa.

Tavoitteena 2–3 reissua vuodessa

Muutenkin Rahkamaat ovat päättäneet ottaa elämästä kaiken irti niin pitkään kuin se onnistuu. He ovat matkustelleet sekä kaksin että lastensa ja lastenlastensa kanssa. Tavoitteena on 2–3 reissua vuodessa.

Jokaisesta reissusta on syntynyt oma matkakertomuksensa lukuisten kuvien ja käsin kirjoitettujen tekstien kera.

– Luin jostain, että valokuva-albumien selailu yksin tai yhdessä on muistisairaille hyvin terapeuttista. Erkkikin selaa matkakertomuksiamme usein ja niiden avulla hän voi palauttaa mieleensä matkat ja niillä koetut hyvät hetket, Inkeri kertoo.

Reissujen lisäksi Rahkamaat ovat pitäneet huolta kunnostaan ja pyrkivät seuraamaan myös Etelä-Suomessa asuvien lastenlastensa urheiluharrastuksia.

”Oman rajoittuneisuuden tunnustaminen on välillä vaikeaa”

Vaikka Alzheimeria ei ole päästetty Rahkamailla niskan päälle, ei sen olemassaoloa voi kiistääkään. Arki on muuttunut niin, että nykyisin Inkeri Rahkamaa hoitaa kaiken muistamisen arvoisen esimerkiksi talousasioiden, tietoliikenteen ja kauppareissujen suhteen.

Aamupalaa lukuun ottamatta myös ruuanlaitto on Inkeri Rahkamaan harteilla.

– Erkki tekee aina aamupuuron, mutta hänen jälkeensä pitää käydä tarkastamassa, ettei hellan levy jää päälle.

” On ollut kova koulu oppia hyväksymään se, että korkeasti koulutettu ihminen on yhtäkkiä kyvytön tekemään monia asioita.

Erkki Rahkamaalla on ollut totuttautuminen siihen, että joutuu pyytämään vaimonsa apua usein.

– Onhan se masentava tunne, kun ei enää osaakaan laittaa vaikka televisiota päälle. Oman rajoittuneisuuden tunnustaminen on välillä vaikeaa.

Huumori tulee tarpeeseen

Muisti tekee tepposiaan myös kodin ulkopuolella. Ei ole tavatonta, että Erkki Rahkamaa yrittää avata omalla avaimellaan naapurin ovea rivitalossa.

– Se vain täytyy yrittää ottaa huumorin kannalta, vaikka vähän nolottaisi, mies hymyilee.

Erkki Rahkamaa jäi eläkkeelle kemian professorin virasta ja Inkeri Rahkamaa teki uransa matematiikan lehtorina.

Huumori onkin osoittautunut hyväksi keinoksi Alzheimerin hallintaan. Usein kömmähdykset ja muistamattomuudet muuttuvat kertoessa pariskunnan yhteiseksi nauruksi ja toteamukseksi, että seuraavalla kerralla tehdään paremmin – jos muistetaan.

– Onhan tämä myös lähentänyt meitä pariskuntana, Inkeri Rahkamaa myöntää.

Välillä vastuu uuvuttaa

Aina ei jaksa naurattaa. Joskus tiettyä asiaa hoitamaan lähtenyt aviopuoliso löytyykin tekemästä jotain aivan muuta ja alkuperäinen asia pitääkin tehdä itse.

– On ollut kova koulu oppia hyväksymään se, että korkeasti koulutettu ihminen on yhtäkkiä kyvytön tekemään monia asioita. Täytyy välillä ihan muistuttaa itseä, että Erkki ei todella muista ja että se on herra Alzheimer, joka on sattumusten takana, Inkeri Rahkamaa toteaa.

Se, että päävastuu asioista on vain yksillä hartioilla, on välillä uuvuttavaa.

– On päiviä, että en jaksa tehdä mitään. Saatan vain istua ja katsoa kymmenenkin tv-sarjaa putkeen, Inkeri myöntää.

Hiljattain hänestä tuli Erkin omaishoitaja. Hänellä olisi mahdollisuus kuukausittain kolmen päivän lomaan.

Pari myös suunnittelee seuraavaa matkaansa.

– Pyrimme elämään päivän kerrallaan ja yritämme olla huolehtimatta siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tilanne ei ainakaan murehtimalla parane, Inkeri Rahkamaa toteaa.

Rahkamaiden vinkit muistisairauden kanssa elämiseen