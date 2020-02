Onko vatsanseudullesi kertynyt reippaasti rasvaa? Tämän se voi kertoa terveydestäsi – 8 toimivaa tapaa päästä siitä eroon

Vyötärölihavuus on yksi rasvamaksan hälytysmerkki.

Tuntuuko, että vatsanseudullesi on päässyt kertymään turhankin reippaasti rasvaa?

Suoranaisesta vyötärölihavuudesta on kyse silloin, kun vyötärön ympärysmitta on naisilla yli 90 senttiä ja miehillä yli 100 senttiä. Viimeistään näiden rajojen ylittyessä on järkevää tehdä asialle jotain, koska sairauksien riski on jo selvästi suurentunut.

Kolmi-nelikymppisistä suomalaisista vyötärölihavia on noin joka neljäs, viidenkympin hujakoilla suunnilleen puolet – ja tämän jälkeen etenkin naisilla taipumus vain suurenee.

Jopa normaalipainoisen ihmisen vatsaonteloon saattaa kertyä terveydelle haitallinen määrä rasvaa.

Sisäelinten ja suolten ympärille muodostunut rasvakudos toimii eri tavoin kuin ylimääräinen rasva vaikkapa takapuolessa tai reisissä. Vatsaontelon rasvasoluissa on käynnissä jatkuva pieni tulehdusreaktio, joka saa ne erittämään haitallisia aineita. Ne siirtyvät verenkierron mukana nämä vatsaontelosta suoraan maksaan ja alkavat häiritä maksan toimintaa, rasvoittaa sitä.

Vyötärölle kertyvä rasva on aina uhka terveydelle.

Vyötärölihavuus ja vatsaonteloon kertyvä rasva voivat olla suurempi diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijä naisille kuin miehille.

Sydänkohtauksen riski on suurentunut

Vyötärölihavuus suurentaa riskiä sairastua sydänkohtaukseen, mutta riskit eivät pääty siihen. Sydänkohtaukset myös uusiutuvat todennäköisemmin niillä, jotka ovat vyötärölihavia.

Yhteys kakkostyypin diabetekseen

Vyötärölihavuudella on todettu yhteys lisääntyneeseen sydän- ja verisuonitautien vaaraan sekä tyypin 2 diabetekseen.

Vaara aineenvaihdunnan häiriöihin on lievästi suurentunut jo silloin, kun vyötärönympärys ylittää naisilla 80 senttiä ja miehillä 90 senttiä.

Liikunta on täsmäase vatsarasvaa vastaan.

Elimistössä saattaa jyllätä hiljainen tulehdus

Mitä enemmän vyötäröllä on rasvakudosta, sitä todennäköisemmin tulehdusarvo CRP on koholla. CRP kertoo hiljaisesta eli matala-asteisesta tulehduksesta.

Kyse ei ole sairaudesta, mutta tulehduksella on yhteys esimerkiksi kakkostyypin diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin, paksusuolen syöpään, keuhkoahtaumatautiin, Alzheimerin tautiin ja jopa masennukseen.

Sinulla voi olla rasvamaksa

Vyötärölihavuus on selkein merkki rasvamaksasta. Ylipaino ja vähäinen liikunta kerryttävät rasvaa sekä rasvakudokseen että maksaan.

Mikäli elintapoja ei muuteta, rasvamaksa voi edetä vuosien saatossa rasvamaksatulehdukseksi. Se saattaa johtaa maksakirroosiin.

Oletko stressaantunut?

Pitkäaikainen stressi nostaa stressihormoni kortisolin tasoja. Stressaantuneilla rasva voi kertyä helpommin juuri vyötärölle.

Et ehkä nuku riittävästi

Univajeen yleistyminen on yksi syy lihavuuden yleistymiseen. Kuusi tuntia tai vähemmän unta yössä kasvattaa lihavuuden riskin naisilla lähes kaksinkertaiseksi. Univaje esimerkiksi kasvattaa energiantarvetta, mikä voi lisätä nälän tunnetta.

Kasvisten syönnissä ei tarvitse eikä kannata pihistellä.

8 tapaa karistaa vatsarasvaa

Vyötärölihavuuden haitoista ei kannata kuitenkaan lamaantua, sillä arjen valintojen myötä myös tämä mörkö on taklattavissa, valmentaja Maikka Marjaniemi on todennut.

