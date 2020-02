Influenssaepidemia on alkanut – kaksi aluetta hehkuu kartalla punaisina

Juuri nyt

Influenssaa on todettu monin paikoin maata kaiken ikäisiltä.

Rokotuksen ehtii vielä ottaa, sanoo THL:n asiantuntija.

Influenssaepidemia on käynnistynyt vaihtelevasti eri puolilla Suomea. Tautia on todettu monin paikoin maata kaiken ikäisiltä.

– Epidemiakynnyksen voidaan nyt katsoa ylittyneen. Terveysasemien influenssakäynnit ovat lisääntyneet muutaman viikon ajan, ja myös laboratoriovarmennetuissa tartuntatapauksissa näkyy kasvua, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasiantuntija Niina Ikonen.

Tartuntatautirekisteriin on tähän mennessä ilmoitettu 5 106 influenssa A -löydöstä ja 701 influenssa B -löydöstä. Sairastuneiden todellinen määrä on huomattavasti suurempi, sillä tartuntatautirekisteriin ilmoitetut influenssalöydökset edustavat vain pientä osaa sairastuneista, ja tiedon kertymisessä on viiveitä.

Ikonen sanoo, että varmennettujen tapausten määrä vastaa viime kautta, mutta B-löydöksiä on enemmän kuin viime kaudella.

Tartunnat voivat lisääntyä nopeastikin

Epidemian alku on ollut verkkainen, ja siinä on alueellista vaihtelua.

– Jyrkkää tapausmäärän nousua koko maassa ei ole ainakaan toistaiseksi nähty, mutta Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä influenssa-aktiivisuutta on ollut lähes koko ajan.

Viime viikolla aktiivisuus nousi korkeaksi myös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä.

Hidas alku ei kuitenkaan kerro epidemian kulusta välttämättä vielä mitään.

– Tähän mennessä influenssatartuntoja on todettu viikosta toiseen hyvin tasaisesti, mutta jossain vaiheessa voi tulla myös nopea lisääntyminen tartunnoissa. Voi olla mahdollista, että olemme vain muutaman viikon jäljessä tavanomaisesta kaudesta, ja influenssa-aktiivisuus lähteekin pian nousemaan.

Influenssa voi viedä tehohoitoon

Influenssan vuoksi tehohoidossa on ollut tähän mennessä 14 potilasta. Heistä lähes kaikki ovat alle 65-vuotiaita, joilla on jokin pitkäaikaissairaus.

Sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat saavat influenssarokotteen maksutta, samoin yli 65-vuotiaat.

– Alustavien tietojen perusteella näyttää siltä, että rokotteen teho olisi parempi kuin viime vuonna, Ikonen kertoo.

Hän muistuttaa, että etenkin nyt, kun epidemia käynnistyy hitaasti, influenssarokote kannattaa yhä käydä ottamassa.

– Ehdottomasti suosittelen rokotetta erityisesti yli 65-vuotiaille ja muille riskiryhmiin kuuluville. Tilanne on vielä suhteellisen rauhallinen, mutta kannattaa muistaa, että virusta useimmiten todetaan vielä pitkälle kevääseen.