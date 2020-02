Yllättävän monella keski-ikäisellä on esidiabetes – näin voit vähintään viivyttää ja jopa estää tyypin 2 diabeteksen puhkeamisen

Kohonnut paastoverensokeri on merkki diabeteksen esiasteesta.

Jo kakkostyypin diabeteksen esiasteet, erityisesti heikentynyt sokerinsietokyky, ovat uuden tutkimuksen mukaan yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun.

Tyypin 2 diabetes heikentää elämänlaatua jo kehittyessään, ilmenee proviisori Saku Väätäisen väitöstutkimuksesta.

Keski-ikäisistä suomalaisista noin joka kolmannella on diabeteksen esiaste tai aiemmin havaitsematon tyypin 2 diabetes. Esidiabetes tarkoittaa nimensä mukaisesti diabetesta edeltävää tilaa.

Diabeteksen esiasteita ovat kohonnut paastoverensokeri ja heikentynyt sokerinsietokyky. Ne on kuitenkin vaikeita havaita ilman verensokeriarvojen mittaamista ja sokerirasituskoetta, sillä niihin ei juurikaan liity erityisiä oireita.

Esidiabetes kestää tavallisesti useita vuosia. Ajan mittaan se muuttuu useimmilla varsinaiseksi sairaudeksi eli tyypin 2 diabetekseksi.

Kehittyvään tyypin 2 diabetekseen liittyy tutkimuksen mukaan usein merkittäviä elämänlaatua heikentäviä tekijöitä, kuten lihavuutta ja muita metabolisia ongelmia. Niiden kasautuminen vaikuttaa elämänlaatuun jo ennen diabeteksen toteamista.

Ehkäise elämäntavoilla

Tyypin 2 diabeteksen puhkeamista voi ehkäistä tai viivyttää elämäntapoja muuttamalla.

Kohonnut verensokeri on tärkeää tunnistaa. Suomessa on puoli miljoonaa tyypin 2 diabetesta sairastavaa, joista jokainen on läpikäynyt kohonneen verensokerin vaiheen ennen diabetesta.

Kohonneen verensokerin pääsyy on vyötärölihavuus ja siihen liittyvä rasvamaksa. Ne aiheuttavat insuliiniresistenssiä, joka tarkoittaa sitä, että insuliinin vaikutus soluissa heikkenee.

Seurauksena on aluksi verensokerin lievä nousu eli esidiabetes, joka usein etenee diabetekseksi. Myös vähäinen liikunta heikentää insuliinin vaikutusta.

Näin voit vaikuttaa verensokeriisi:

Ota paino hallintaan. Jo noin 10–15 prosentin painonpudotus voi auttaa saavuttamaan normaalin verensokeritason.

Liiku! Sokeriaineenvaihdunta tehostuu ja insuliiniherkkyys paranee.

Tarkista ruokavaliosi laatu. Avainasia on säännöllinen syömisrytmi sekä monipuolisuus. Kuitupitoisella ravinnolla ja kasviksilla on paljon terveyshyötyjä. Lisäksi elimistö tarvitsee pehmeää rasvaa, kuten kasviöljyjä.

Kiinnitä vielä huomiota hiilihydraattien määrään ja laatuun, niin verensokeri voi pysyä normaalina.

Liikunta ja painonpudotus auttavat ehkäisemään kakkostyypin diabetesta.

Onko minulla esidiabetes? Tee riskitesti

Voit kartoittaa diabetesriskiäsi Diabetesliiton sivuilta verkosta löytyvällä testillä. Koska lihavuus lisää diabeteksen vaaraa, jokaisen ylipainoisen aikuisen on viisasta tehdä testi.

Jos saat testissä 12 riskipistettä tai enemmän, diabeteksen vaara tulevina vuosina on selvästi suurentunut. Mitä enemmän pisteitä, sitä suurempi vaara.

Esidiabetes voidaan varmistaa sokerirasituskokeella. Siinä mitataan verensokeri paastotilassa sekä kaksi tuntia sokeriliuoksen nauttimisen jälkeen.

Väitöstutkimus antaa viitteitä siitä, että elämänlaatua voisi parantaa jo riskitekijöihin ja kokonaisriskiin puuttumalla. Väitös tarkastetaan 22.2. Itä-Suomen yliopistossa.

Lähteitä: Itä-Suomen yliopisto, Terveyskirjasto, Diabetesliitto