Klamydiatartunnat lisääntyvät, ”selkeästi korkeampi piikki” – jopa 80 prosenttia tartunnan saaneista on oireettomia

Etenkin naisilla klamydia jää hyvin helposti huomaamatta.

Klamydiatartunnat lisääntyvät, ja valtaosa tartunnan saaneista on oireettomia, kertoo diagnostiikkapalveluita tarjoava SYNLAB Suomi.

Tartuntojen kasvu näkyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisterissä.

Klamydia on Suomen yleisin seksitauti, ja viime vuonna tartuntoja todettiin yli 16 000.

– Klamydiatartuntojen määrät ovat olleet tasaisessa kasvussa viime vuosina. Vuosien 2018 ja 2019 välillä on nähtävissä kuitenkin selkeästi korkeampi piikki tartuntojen määrän noustessa 8,5 prosenttia, SYNLAB Suomen tiedotteessa kerrotaan.

Todetaan eniten nuorilla naisilla

Kaikista klamydiatartunnoista noin 60 prosenttia todettiin naisilla, ja 79 prosenttia kaikista tartunnan saaneista oli 15–29-vuotiaita.

SYNLAB Suomen mukaan klamydiaa todetaan selvästi eniten nuorilla naisilla osittain siksi, että naisten testausaktiivisuus on miehiä korkeampi.

Miehistä eniten klamydiaa todetaan ikäryhmässä 20–24.

Klamydiatartunnoista valtaosa on oireettomia

Kaikista klamydiatartunnoista oireettomia on arviolta 80 %.

HUS:n iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back muistutti samasta asiasta aiemmassa jutussamme.

– Klamydiatartunnan saaneista naisista noin 70 prosenttia ja miehistäkin yli puolet on oireettomia – tai oireet ovat niin vähäisiä, ettei niihin kiinnitetä huomiota eikä hakeuduta hoitoon, Hiltunen-Back sanoi.

Hän kertoi, että etenkin naisilla klamydia jää hyvin helposti huomaamatta, vaikka se hiukan oireilisikin.

– Naisella voi olla vain vähäistä alavatsakipua tai valkovuotoa. Tällaisiin ei aina tule kiinnittäneeksi huomiota, koska ne voivat johtua niin monesta muustakin asiasta.

Oireetonkin tauti tarttuu

Oireettomat seksitautitartunnat ovat salakavalia, koska oireettomuudesta huolimatta ne voivat tarttua edelleen seksikumppaneihin.

Ainut tapa tietää, onko saanut tartunnan, on käydä testeissä. Silti moni virheellisesti kuvittelee edelleen, että jos oireita ei ilmaannu, on terve. Hiltunen-Backin mukaan tämä on hyvin tyypillinen harhaluulo sekä naisilla että miehillä.

– Jos on voinut altistua tartunnalle – mikä tarkoittaa sitä, ettei käytä aina kondomia – on tärkeää tiedostaa, että taudit voivat olla oireettomia ja ne voivat tarttua edelleen oireettomina.

Voi johtaa jopa lapsettomuuteen

Jos seksitauti jää toteamatta ja hoitamatta, se etenee riippumatta siitä, onko oireita vai ei. Tauti voi myös aiheuttaa erilaisia seurauksia.

Klamydia jälkiseuraamuksena voi tulla esimerkiksi niveloireita. Miehillä se voi aiheuttaa lisäkivestulehduksen. Naisilla hoitamaton klamydia voi levitä kohtutulehdukseksi ja johtaa jopa lapsettomuuteen.

– Mitä enemmän myös oireettomat ihmiset testaavat itsensä, sen suuremmalla todennäköisyydellä seksitautien määrä vähenee tulevaisuudessa. Kannustan kaikkia, joilla on oireita tai jotka edes vähänkin epäilevät saaneensa tartunnan, tekemään testin, sanoo SYNLAB Nordicsin lääketieteellinen johtaja Tommi Vaskivuo tiedotteessa.