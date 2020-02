Ärtyvän suolen oireyhtymään voi tulla uusi merkittävä hoitokeino

Ärtyvän suolen oireyhtymä on tuntemattomasta syystä johtuva kiusallinen suoliston toimintahäiriö, joka aiheuttaa muun muassa ripulia, vatsan turpoamista, kipuja ja ummetusta.

Jos nyt saadut havainnot varmistuvat tulevissa tutkimuksissa, ulosteensiirrosta voi tulla merkittävä hoito ärtyvän suolen oireyhtymään.

Lääketieteellisen Gut-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 165 potilaan kokeeseen, jossa osallistujat saivat joko 30 gramman tai 60 gramman ulostesiirteen terveeltä ja kaikin puolin sopivalta superluovuttajalta, tai lumesiirteen, jossa käytettiin potilaan omaa ulostetta. Siirteet annettiin mahatähystyksessä yläkautta.

Kun potilaiden oireilua selvitettiin kolme kuukautta hoitojen jälkeen, luovuttajalta ulosteensiirron saaneista 77 ja 89 prosenttia koki oireidensa lievittyneen huomattavasti. Verrokeista niin koki 24 prosenttia. Potilaat kokivat myös itsensä vähemmän uupuneiksi ja elämänlaatunsa paremmaksi kuin verrokkiryhmäläiset. Lisäksi potilaiden suolistobakteerikannat monipuolistuivat, tutkijat havaitsivat.

Tätä ennen ulosteensiirron vaikutuksia ärtyvän suolen oireyhtymään on selvitetty kahdessa satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa. Niistä toisessa potilaiden oireet vähenivät, mutta toisessa ulosteensiirto ei auttanut. Nyt tehty tutkimus on aiempia suurempi ja laadukas, mutta menetelmällisten erojen vuoksi tuloksia on vaikea verrata. Havainnot kuitenkin viittaavat siirteen antotavan sekä luovuttajan ominaisuuksien vaikuttavan hoidon tuloksiin.

