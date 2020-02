Hoida verenpaine kuntoon ennen peruuttamattomia muutoksia – 10 keinoa, joilla onnistut alentamaan painetta

Kohonneesta verenpaineesta kannattaa hankkiutua eroon, sillä paine aiheuttaa vuosien saatossa vakavaa tuhoa.

Lähes kahdella kolmesta miehestä ja joka toisella naisella on kohonnut verenpaine. Noin puolelle heistä on määrätty lääkitys, mutta hoidetuista potilaista vain joka toisella paine on tavoitetasossa.

Sydänliiton ylilääkärin Anna-Mari Hekkalan mukaan tilanne johtuu siitä, että suuri osa potilaista ei sitoudu lääkehoitoon eikä käytä verenpaineen hoitoon määrättyjä lääkkeitä.

– Kun mitään vaivaa ei tunnu, ihminen saattaa kokea, että on terve eikä siksi tarvitse lääkkeitä. Ei ymmärretä, että kohonnut verenpaine aiheuttaa vuosien saatossa vakavaa tuhoa.

Usein käy myös niin, että potilas ei käy kontrolleissa eikä mittaa verenpainettaan sen jälkeen kun lääkitys on aloitettu. Lääkeannos saattaa potilaan tietämättä olla liian pieni, jolloin verenpaine pysyy korkealla edelleen.

– Tämän vuoksi tarvittaisiin hyvin toimivaa perusterveydenhuoltoa tai työterveyshuoltoa varmistamaan, että potilaat käyvät kontrolleissa ja lääkitys on optimaalisella tasolla.

Mittari tulisi olla jokaisella keski-ikäisellä

Oma aktiivisuus on tärkeää, eli verenpainetta olisi mitattava säännöllisesti myös lääkityksen aikana.

– Olkavarsimittarit ovat hyvin edullisia ja sellainen tulisi olla jokaisella keski-ikäisellä ihmisellä kotona. Aika tavallinen tarina on, että mittari on jäänyt muuton jälkeen laatikkoon tai patterit ovat lopussa eikä ole tullut ostettua uusia, toteaa Hekkala, joka on sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri.

Työssään hän on törmännyt myös lääkevastaisiin potilaisiin, joita on varsinkin keski-ikäisissä miehissä.

– On tietenkin hyvä, jos onnistuu saamaan verenpaineen kuriin laihduttamalla ja muilla elintapamuutoksilla. Usein se ei valitettavasti onnistu. Varsinkin ne, joilla kohonnut verenpaine on sukurasituksena ja joilla on siihen taipumus, tarvitsevat yleensä lääkityksen. Onneksi on lääkkeet.

Verenpainelääkkeet ovat hyvin siedettyjä, eli haittavaikutuksia ei juuri ole. Ja koska lähes kaikista yleisimmistä verenpainelääkkeistä löytyy rinnakkaisvalmisteet, ne ovat myös hinnaltaan hyvin edullisia.

– Lääkkeen ottamisesta voi tehdä vaikka iltarutiinin hampaidenpesun yhteyteen, Sydänliiton ylilääkäri kannustaa.

Yhdistelmätabletti voi olla ratkaisu

Kohonneen verenpaineen hoitoon määrätään nykysuositusten mukaan usein kaksi eri lääkettä. Hekkalan mukaan on parempi käyttää kahta valmistetta kohtalaisella annoksella kuin yhtä isolla annostuksella.

– Jos kahden lääkkeen ottaminen tuntuu ahdistavalta, ratkaisu voi olla yhdistelmätabletti, jossa on kahta tai jopa kolmea lääkettä yhdessä pillerissä.

Miksi verenpaine kannattaa hoitaa kuntoon?

Verenpaine on paine, joka kohisee valtimoiden sisällä. Kun sydän joutuu pumppaamaan verta kovalla paineella, sen omat valtimot kärsivät, samoin kaikki elimet, jotka vastaanottavat paineaallon. Esimerkiksi aivot ovat suuressa vaarassa.

– Kohonnut verenpaine on merkittävä muistisairauden aiheuttaja. Se voi aiheuttaa myös aivoverenvuodon tai aivoinfarktin, joka on suuri henkilökohtainen katastrofi, kertoo Hekkala.

Paine vaikuttaa elimistössä kaikkialla, missä kulkee verisuonia. Kun moottorina toimiva sydän joutuu vuosikausien ajan pumppaamaan kohonnutta painetta, sydänlihas alkaa paksuuntua. Pikku hiljaa se jäykistyy ja muuttuu jähmeäksi pumpuksi.

Nämä muutokset ovat peruuttamattomia, eli tilannetta ei pysty enää korjaamaan.

Pyri eroon stressistä, sillä se kohottaa verenpainetta autonomisen hermoston kautta.

10 keinoa hoitaa verenpainetta

Pudota painoa 4–8 prosenttia. Jos painat sata kiloa, tämä tarkoittaa 4–8 kiloa. Tällainen painonpudotus vähentää sekä ylä- että alapainetta 3–4 pykälän (mmHg) verran. Jos saa pudotettua 140 mmHg paineen 135:een, muutos on iso. Vähennä suolan käyttöä. Suomalainen mies käyttää suolaa päivittäin 8,4 grammaa ja nainen 6,1 grammaa. Jos onnistut vähentämään suolan käyttöä 5 grammaan päivässä, yläpaineen pitäisi laskea noin 6 ja alapaineen noin 4 pykälää. Jos onnistuu tekemään kohtien 1 ja 2 muutokset, voi välttyä lääkehoidolta. DASH-ruokavalio, jossa muun muassa käytetään runsaasti kaliumia sisältäviä hedelmiä, kasviksia ja marjoja sekä rajoitetaan suolan saantia. Lopeta tupakointi ja muiden nikotiinituotteiden, myös nuuskan käyttö. Vaikka nuuska ei mene keuhkoihin, se menee valtimoihin ja aiheuttaa niissä vaarallisia muutoksia. Nikotiini supistaa verisuonia, minkä seurauksena verenpaine kohoaa. Vältä lakritsituotteita, eli mustia makeisia, sillä ne nostavat verenpainetta. Yhden lakritsi- tai salmiakkipussillisen vaikutus verenpaineeseen voi yksilöstä riippuen kestää jopa viikkoja. Verenpaineen kohoaminen on samaa luokkaa kuin verenpainelääkkeellä aikaansaatu keskimääräinen lasku. Lisää ravintokuidun saantia. Kun vaihdat puhdistetuista valkoisista jauhoista valmistetut viljatuotteet täysjyvätuotteisiin, yläpaine laskee 6 ja alapaine 3 pykälää. Pyri eroon stressistä, sillä se kohottaa verenpainetta autonomisen hermoston kautta. Pitkäaikainen stressi töissä tai parisuhteessa nostaa verenpainetta. Saunominen avaa valtimosuonia, mikä alentaa verenpainetta. Vaikutus kestää muutaman tunnin ajan. Jos saunominen lievittää stressiä, positiivinen vaikutus verenpaineeseen tulee sitäkin kautta. Hankkiudu eroon uniapneasta. Uniapnea nostaa verenpainetta, ja kun se on hoidossa, verenpaine laskee. Lähde liikkeelle. Terveyssuositusten mukainen liikunta vähentää yläpainetta keskimäärin 7 ja alapainetta 2 pykälää. Kävele reippaasti, ui, pyöräile tai harrasta muuta aerobista liikuntaa 30 minuuttia päivässä useana päivänä viikossa. Liikunta auttaa myös stressin hallinnassa.

Lähteet: Anna-Mari Hekkala, Sydan.fi, Terveyskirjasto Duodecim.