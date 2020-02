Nämä kaikki lisäävät suolistosyövän riskiä – ”turvallisessa” lihansyönnissä riskiraja tulee nopeasti vastaan

Suolistosyöpä on jo toiseksi yleisin syöpä suomalaisilla.

Suolistosyöpä yleistyy suomalaisilla, ja se on jo toiseksi yleisin syöpä sekä naisilla että miehillä.

Vuosittain todetaan yli 3 000 uutta suolistosyöpää ja siihen kuolee noin 1 200 sairastunutta vuodessa.

– Naisilla suolistosyöpä on ollut toiseksi yleisin aiemminkin. Miehillä taas tähän saakka toiseksi yleisin on ollut keuhkosyöpä, mutta nyt suolistosyöpä on mennyt hiukan sen ohi, Syöpärekisterin johtaja Nea Malila kertoi viime vuonna.

Punaista lihaa ja lihavalmisteita enintään puoli kiloa viikossa

Syöpäjärjestöt muistuttaa tänään Maailman syöpäpäivänä, että punaisen lihan syöminen lisää syöpäriskiä.

Punainen liha, johon lasketaan naudan, porsaan ja lampaan liha, nostaa paksu- ja peräsuolisyövän riskiä 17 prosenttia kutakin päivittäin syötyä 100 grammaa kohden.

Lihavalmisteiden kohdalla riski taas nousee 18 prosenttia kutakin päivittäin syötyä 50 grammaa kohden. Lihavalmisteita ovat esimerkiksi erilaiset makkarat ja kinkut.

Järjestön suosituksen mukaan viikossa punaista lihaa ja lihavalmisteita tulisi syödä enintään puoli kiloa, ja kasviksia kannattaa nauttia runsaasti.

– Kasvikset ehkäisevät syöpää monin eri tavoin, koska ne sisältävät runsaasti vitamiineja ja kivennäisaineita sekä ravintokuitua, kertoo kehittämispäällikkö Virve Laivisto Syöpäjärjestöjen tiedotteessa.

– Kasviksissa on myös erilaisia syövältä suojaavia yhdisteitä, jotka suojaavat soluja vaurioitumiselta. Kasvisten käyttöä tulisikin lisätä kaikin tavoin.

Noudatatko suositusta?

Tuoreimman FinRavinto-tutkimuksen mukaan monikaan suomalainen ei noudata puolen kilon enimmäissuositusta. Suurin osa miehistä ja neljäsosa naisista syö yli 500 grammaa punaista lihaa ja lihavalmisteita viikossa.

Syöpäjärjestöjen mukaan terveellisempää olisi syödä broileria, kalkkunaa, kalaa ja kasviproteiinia.

– Lihan voi korvata monilla proteiinipitoisilla kasviksilla. Kasvisten käyttö pienentää syövän vaaraa. Kannattaa laittaa lautaselle puolet kasviksia, neljännes täysjyväviljaa, perunaa tai muita juureksia, neljännes lihaa, kanaa, kalaa tai palkokasveja, tiedotteessa neuvotaan.

Ravitsemussuositusten mukaan kasviksia, joihin kuuluvat vihannekset, juurekset, hedelmät ja marjat, tulisi syödä vähintään 500 grammaa päivässä.

Tähän suositukseen yltää miehistä vain 14 prosenttia ja naisista 22 prosenttia.

Tunnista riskitekijät

Punaisen lihan ja lihavalmisteiden lisäksi useita muitakin suolistosyövän riskitekijöitä tunnetaan. Moniin niistä on mahdollista vaikuttaa elintapoja korjaamalla.

Nämä suurentavat paksusuolen ja peräsuolen syöpien riskiä:

Ylipaino

Alkoholinkäyttö

Tupakointi

Vähäinen liikunta

Runsas punaisen lihan syöminen

Runsas eläinrasvojen käyttö

Pitkäaikaiset tulehdussairaudet, kuten haavainen paksunsuolentulehdus tai Crohnin tauti

Lisäksi alttius sairastua suolistosyöpään voi myös periytyä. Syöpäjärjestöt kuitenkin muistuttaa, että syöpä ei periydy vaan ainoastaan geenivirhe, joka saattaa aiheuttaa sitä.