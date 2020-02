Kiusaavatko ilmavaivat? Asiantuntija kertoo, mikä on normaalia ja mikä ei

”Pieruja ei pidä liikaa pidätellä, sillä ne on tarkoitettu ulkoilmaan”, neuvoo asiantuntija.

Milloin piereskely on normaalin rajoissa?

Piereskely on kiusallista, mutta kiusallisen tavallista. Jokainen meistä päästelee päivittäin vajaan litran verran suolikaasuja ilmoille.

– Suolikaasut ovat täysin normaali ilmiö, eikä niiden muodostumista tarvitse ennaltaehkäistä, sanoo sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki.

Jokaisella on joskus ilmavaivoja. Jos kuitenkin tuntuu, että ilmavaivat kiusaavat liiankin kanssa, on ensimmäiseksi hyvä tehdä tarkistus muutamista perusasioista, jotka liittyvät terveelliseen syömiseen.

Säännöllinen ateriarytmi ja maltilliset annoskoot auttavat vatsaa voimaan paremmin. Kannattaa myös pitää huolta, että nauttii riittävästi kuitua täysjyväviljan, pähkinöiden, siementen, kasvisten, marjojen ja hedelmien muodossa. On myös tärkeää kiinnittää huomiota siihen, syökö ruokansa rauhassa ja huolellisesti pureskellen. Myös unen ja stressin määrä vaikuttaa vatsan toimintaan.

– Jos näissä asioissa on puutteita, vatsavaivoja voi ilmetä kenellä tahansa, sanoo ravitsemusterapeutti ja personal trainer Petteri Lindblad.

Kaasuttaako kuitu?

Suurin osa ruoansulatuskanavan kaasusta syntyy paksusuolessa majailevien bakteerien tuottamana. Ruoan sulamattomat hiilihydraatit päätyvät paksusuoleen, jossa bakteerit käyttävät niitä energiaksi. Samalla syntyy kaasua ja laajentuva kaasu turvottaa vatsaa. Kaasua voi joutua mahaan ja sieltä suolistoon myös nielemällä.

Vähäkuituiseen ruokavalioon ei kuitenkaan kannata pyrkiä, jotta pääsisi ilmavaivoista eroon, sillä se on epäterveellistä ja aiheuttaa ummetusta.

– Jos ryhtyy lisäämään täysjyvätuotteita ja muita kuituruokia, alussa voi vatsa hieman pullistella, mutta tavallisesti siihen tottuu nopeasti ja liikakaasut poistuvat pieruina, Mustajoki rauhoittelee.

Sokerit, kaalit, pavut ja sipulit

Jos ilmavaivoja on runsaasti, kannattaa seurata, liittyykö kaasuntuotanto tiettyihin ruokalajeihin. Monella ilmavaivoja aiheuttavat esimerkiksi pavut, soijapavut, ruusukaali, kukkakaali, kaali, selleri, sipuli, purjo, valkosipuli tai artisokka runsaasti käytettynä. Siinä tapauksessa yksinkertaisin oikotie onneen on vähentää niiden käyttöä.

Kun tiettyjä sokereita päätyy paksusuoleen, saavat suolen bakteerit ravintoa, mikä puolestaan lisää kaasuja. Suomalaisilla sokereihin liittyvä yleinen vaiva on laktoosi-intoleranssi, jolloin maitosokeria kulkeutuu paksusuoleen. Myös ksylitolia tai sorbitolia sisältävien makeisten runsas käyttö voi tuoda kaasua vatsaan.

– En lähtisi kuitenkaan heti kättelyssä kasaamaan ”rajoita näitä” -listoja. Toki sipulin, valkosipulin, pastillien ja purukumin kanssa kannattaa noudattaa malttia, jos on herkkä vatsa, Lindblad sanoo.

Laktoosi-intoleranssi on suomalaisilla yleinen vaiva. Se aiheuttaa usein ikävää turvotusta ja kaasua vatsaan.

Kaasuvaivat ovat yleisiä henkilöillä, jotka kärsivät ärtyvän suolen oireyhtymästä. Tätä hoidetaan noudattamalla niin sanottua FODMAP-ruokavaliota, jossa vähennetään ruokia, joissa on runsaasti paksusuoleen kulkeutuvia lyhytketjuisia hiilihydraatteja. Tarkempia ohjeita FODMAP-ruokavaliosta kannattaa kysyä laillistetuilta ravitsemusterapeuteilta.

Liike päästää pierun eteenpäin

Vaikka toisinkin voisi luulla, eivät ilmavaivat aina välttämättä johdu liiallisesta kaasusta, vaan siitä, että paksusuolessa muodostunut kaasu ei yksinkertaisesti kulje eteenpäin. Paksusuolen liikkeisiin saa pontta tehokkaimmin liikunnalla.

– Jos ei tule kauheasti liikuttua, suosittelen lisäämään päivittäisten askelten määrään 10 000:een, sanoo Lindblad.

Ilmavaivoja tulee helposti, jos joutuu työssään istumaan paljon. Istumatyöläisen kannattaakin kokeilla mahdollisuuksien mukaan vaihtaa työskentelyasento seisovaan tai ainakin välttää pitkiä, yhtäjaksoisia istumisjaksoja. Seisoessa suolikaasutkin pääsevät herkemmin pois painamasta.

– Pieruja ei pidä liikaa pidätellä, sillä ne on tarkoitettu ulkoilmaan, Mustajoki sanoo.

Jatkuva pierun pidättely aiheuttaa mahan turvotusta ja vatsavaivoja.

Milloin piereminen ei ole enää normaalia?

Kuinka paljon pieruja voi sitten päästellä huoletta ilmoille ilman, että on syytä huoleen?

Yleisohjeen mukaan jokaisella on tuhautuksia keskimäärin 15–20 päivässä. Jos pieru paukahtaa yli 25 kertaa päivässä, on määrä jo melkoinen. Määrää ei kuitenkaan voi liikaa miettiä, sillä tärkeintä on se, miten pierunpäästäjä itse kokee asian.

– Jos ilmavaivat useimpina päivinä häiritsevät elämää, se ei ole normaalia. Silloin on syytä etsiä keinoja niiden vähentämiseksi ja tarvittaessa hakeutua lääkäriin, sanoo Mustajoki.