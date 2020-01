Tämä koronaviruksen tarttumisesta nyt tiedetään – 18 kysymystä ja vastausta

Liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät yksittäiset tapaukset ovat mahdollisia Suomessakin. Nykytilanteessa riski saada tartunta Suomessa on kuitenkin hyvin pieni.

Uuden koronaviruksen aiheuttamista tautitapauksista suurin osa on todettu Kiinassa, valtaosa Wuhanissa ja Hubein maakunnassa.

Suomessa tapauksia on todettu yksi. Lapin sairaanhoitopiirissä on hoidettavana kiinalainen potilas, jonka vointi ja yleistila on edelleen perjantaina hyvä.

Sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä ja hengenahdistus. Nykytiedon mukaan monien sairastuneiden oireet ovat olleet lieviä, mutta joukossa on myös vakavasti sairastuneita.

Näin THL:n asiantuntijat vastaavat kysymyksiin uuden koronaviruksen tarttumisesta:

1. Miten Wuhan-koronavirus tarttuu?

– Yleensä koronavirukset tarttuvat ihmisten välillä hengitystie-eritteiden välityksellä.

– Wuhan-koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pisaratartuntana. Leviämisen tehokkuutta tai tartuttavuusaikaa ei vielä tunneta tarkasti.

2. Kuinka suuri riski on saada tartunta Suomessa?

– Kansainväliseen liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät yksittäiset tapaukset ovat Suomessa mahdollisia. Suomalaisten riski saada tartunta Suomessa on nykytilanteessa hyvin pieni.

3. Kuinka vaarallinen tartunta on?

– Tämänhetkisen tiedon mukaan suurin osa tapauksista on ollut lieviä. Noin 16 prosenttia sairastuneista on sairastunut vakavaan taudinkuvaan. He ovat olleet pääsääntöisesti iäkkäitä, ja taustalla on jokin perussairaus.

4. Onko koronavirustartunta vaarallisempi kuin tavallinen flunssa tai influenssa?

– Tavallinen flunssa on lievempi kuin kausi-influenssa, ja influenssassakin (kuten koronaviruksessa) vakavimmin sairastuneet ovat yleensä iäkkäitä ja heillä on jokin perussairaus.

5. Tarttuuko koronavirus herkästi?

– Vielä ei tiedetä, kuinka helposti virus tarttuu.

6. Voiko virus tarttua oireettomalta jo taudin itämisaikana?

– Myöskään ei tiedetä, kuinka kauan potilas on tartuttava ennen oireiden alkua tai niiden alkamisen jälkeen. Taudin itämisajaksi on arvioitu 2–12 päivää, keskimäärin noin 7 päivää.

– Yksittäisiä havaintoja oireettomien henkilöiden tartuttavuudesta on olemassa, mutta Kiinan viranomaisten nykyarvion mukaan se on epätodennäköistä eikä vaikuta merkittävästi riskinarvioon.

7. Milloin pitää hakeutua hoitoon, jos epäilee saaneensa tartunnan?

– Jos itse epäilee saaneensa tartunnan, kannattaa ottaa puhelimitse yhteyttä omaan terveydenhuollon toimipisteeseen, joka arvioi tilanteen.

8. Mitkä ovat parhaat keinot estää koronaviruksen tarttuminen?

– Koronavirustartuntoja voidaan ehkäistä hyvällä käsi- ja yskimishygienialla.

9. Miten kädet pitäisi pestä?

– Normaalin hengitystieinfektioilta suojaavan käsienpesuohjeen mukaan. Pese kätesi aina kun tulet ulkoa sisään, ennen ruoanlaittoa ja ruokailua, wc-käynnin tai vaipan vaihdon jälkeen, niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen tai kun olet koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö.

10. Onko käsidesistä apua?

– Lähtökohtaisesti käsienpesu vedellä ja saippualla riittää.

11. Onko hengityssuojaimesta apua?

– Suu-nenäsuojuksen käyttöä suositellaan terveydenhuollon ammattilaisille ja koronavirusinfektioon sairastuneiden potilaiden lähikontakteille, esimerkiksi samassa taloudessa asuville.

– Suojuksen käyttöä voidaan suositella oireisille henkilöille, jotka joutuvat liikkumaan julkisilla paikoilla ja saattavat olla läheisessä kontaktissa toisiin henkilöihin. Suojus voi suojata pisaroilta ja estää koskettelemasta suuta ja nenää.

– Muut henkilöt, kuten matkailijat tai asiakaspalvelutyötä tekevät, eivät todennäköisesti hyödy suu-nenäsuojuksen käytöstä. Ei ole näyttöä siitä, että suu-nenäsuojuksen laajamittainen käyttö estäisi tartuntoja väestössä.

12. Miten kauan koronavirus elää eri pinnoilla?

– Tarkkaa arviota koronaviruksen säilyvyydestä on vaikea antaa. Koronavirus voi elää pinnoilla suotuisissa olosuhteissa tunteja tai päiviä. Vaihtelevissa lämpötiloissa ja kosteusolosuhteissa säilyvyys vähenee.

13. Voiko virus tarttua Kiinasta tilattujen tuotteiden tai elintarvikkeiden välityksellä?

– Tämänhetkisen tiedon mukaan Kiinasta epidemia-alueelta tuotujen tai esimerkiksi postitse lähetettyjen tavaroiden ja elintarvikkeiden käyttöön ja käsittelyyn Suomessa ei liity riskiä saada koronavirustartunta. Tyypillisesti koronavirukset eivät säily pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa päiväkausia.

14. Onko Lapissa lomaileva suomalainen vaarassa?

– Ei ole.

15. Entä uskaltaako vielä matkustaa Kiinaan?

– Matkustusohjeiden osalta kannattaa seurata ulkoministeriön matkustustiedotteita.

16. Ovatko lentokentät tai laivat riskialttiita paikkoja?

– Tartuntaan tarvitaan yleensä läheinen kontakti, minkä vuoksi riski tartuntaan yleisissä tiloissa on pieni.

17. Voinko ottaa vastaan kiinalaisia vieraita?

– Mikäli epidemia-alueelta saapuvilla vierailla ei ole hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta, ei ole syytä toimenpiteisiin. Jos vieraalla ilmenee näitä oireita, tulee häntä opastaa ottamaan välittömästi puhelimitse yhteyttä paikalliseen terveydenhuoltoon.

18. Voinko palata töihin ja lapsi päiväkotiin tai kouluun Kiinan-matkan jälkeen?

– Mikäli epidemia-alueelta Suomeen palaamisen jälkeen ei ilmene kuumetta tai muita hengitystieinfektion oireita kuten yskää ja hengenahdistusta, työhön, kouluun tai päiväkotiin voi pääsääntöisesti palata normaalisti. Mikäli oireita ilmenee 14 vuorokauden kuluessa epidemia-alueelta poistumisesta, tulee välittömästi ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon ensisijaisesti puhelimitse.

Lähteet: THL:n tartuntatautilääkäri Marjaana Pitkäpaasi, thl.fi.