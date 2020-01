Vyötärölihavuus suurentaa sydäninfarktin vaaraa – ja myös kohtauksen uusimisriskiä

Vyötärölihavuus on merkittävä terveysongelma, ja se on terveysriski myös niille, jotka painoindeksinsä perusteella ovat normaalipainoisia.

Vyötärölihavuus suurentaa riskiä sairastua sydänkohtaukseen, mutta riskit eivät pääty siihen. Sydänkohtaukset myös uusiutuvat todennäköisemmin potilailla, jotka ovat vyötärölihavia, tuore tutkimus vahvistaa.

Tutkimus julkaistiin European Journal of Preventive Cardiology -lehdessä, ja sen perusteella sydänpotilaan riski saada uusi sydänkohtaus tai muu sydän- ja verisuonitaudin oire on noin viidenneksen suurempi, jos hänellä on vyötärölihavuutta.

Yhteys havaittiin riippumatta sydänoireiden muista riskitekijöistä, kuten tupakoinnista, diabeteksesta, korkeasta verenpaineesta, kolesterolitasoista tai painoindeksistä. Vyötärölihavuus oli yhteydessä sydänoireiden uusiutumiseen myös potilailla, jotka olivat sairastumista ehkäisevillä lääkityksillä.

Tutkimukseen osallistui 22 000 ruotsalaista, joita seurattiin keskimäärin neljän vuoden ajan. Vyötärölihavuuden kriteereinä pidettiin naisilla yli 80 senttimetrin ja miehillä yli 94 senttimetrin vyötärön ympärystä. Suomessa vyötärölihavuudesta puhutaan, kun vyötärön ympärys ylittää naisilla 90 cm ja miehillä 100 cm.

Vyötärölihavuudessa suuri osa liikarasvasta kertyy vatsaontelon sisään suolten ja sisäelinten väliin sekä maksan sisälle. Vyötärölihavuus on merkittävä terveysongelma, ja tutkimusten mukaan se on terveysriski myös henkilöille, jotka ovat painoindeksinsä perusteella normaalipainoisia.