Koronaviruksen oirekuva alkaa selvitä, muistuttaa SARS-virusta – THL laati ohjeet epidemia-alueelta palaaville

Valtaosa tapauksista on Kiinassa, mutta tartuntoja on todettu myös muissa Aasian maissa ja yksittäisiä tapauksia myös Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.

Epidemia-alueella olleiden ei todennäköisesti tarvitse huolestua, jos he ovat oireettomia.

Tutkijat ovat julkaisseet ensimmäisen kunnon kuvauksen Kiinassa leviävän uuden koronaviruksen aiheuttamista oireista. Lääketieteellisessä Lancet-lehdessä julkaistut tulokset osoittavat oireiden olevan hyvin samankaltaisia kuin 2000-luvun alussa levinneen SARS-koronaviruksen aiheuttamat oireet.

Tulokset perustuvat 41:n keskimäärin 49-vuotiaan koronavirus 2019-nCoV -tartunnan saaneen tutkimuksiin, ja niiden perusteella potilaista 98 prosentilla nousee kuume, 76 prosentilla on yskää ja 44 prosentilla lihassärkyä ja uupumusta. Hieman harvinaisempia oireita ovat limaisuus (28 %), päänsärky (8 %), veriyskä (5 %) ja ripuli (3 %). Hengenahdistusta oli 55 prosentilla, lymfosytopeniaa eli veren imusolujen niukkuutta 63 prosentilla ja akuutti hengitysvaikeusoireyhtymä 29 prosentilla. Kaikilla potilailla oli myös keuhkokuume ja kuusi potilasta menehtyi tartuntaan.

Potilaista kolmannes tarvitsi tehohoitoa, ja näillä potilailla oli veressään muita enemmän tulehduksellisia sytokiineja. Noin kolmanneksella potilaista oli ennestään jokin muu sairaus kuten diabetes, korkea verenpaine tai sydän- ja verisuonitauti.

Tutkimukset viittaavat vahvasti myös siihen, että uusi koronavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen. Tähän viittaa muun muassa tapaus, jossa tartunta-alueella vierailleella kiinalaisperheellä todettiin tartunta heidän palattuaan kotiseudulleen. Tartunnan sai myös kotona ollut perheenjäsen, joka ei ollut mukana matkalla. Yksi perheenjäsenistä oli käynyt matkan aikana sairaalassa tapaamassa tartunnan saanutta sukulaista, joka tutkijoiden mukaan on todennäköisin tartunnan lähde.

Uusi 2019-nCoV-virus on mahdollisesti siirtynyt ihmisiin Wuhanin eläintoreilla, mutta varmuutta tästä ei ole. Edellinen Kiinassa alkunsa saanut koronavirusepidemia (SARS) sai alkunsa eläimistä. Samoin Arabian niemimaalla vuonna 2012 levinnyt MERS-koronavirusepidemia on jäljitetty eläinkontakteihin.

Uuteen 2019-nCoV-virukseen on tähän mennessä menehtynyt yli sata ja tartunnan saaneita on yli 4 000. Valtaosa tapauksista on Kiinassa, mutta tartuntoja on todettu myös muissa Aasian maissa ja yksittäisiä tapauksia myös Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.

Epidemia-alueella olleiden ei todennäköisesti tarvitse huolestua, jos he ovat oireettomia. Kuume-, yskä- ja hengitysahdistusoireista kärsivien kannattaa kuitenkin ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

THL on laatinut ohjeet epidemia-alueelta Suomeen palaaville.