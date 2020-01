Miesten sterilointiin saattaa liittyä pieni eturauhassyövän riski

Miesten sterilointeja tehdään Suomessa vuosittain noin 2 900.

Vasektomia eli miehen sterilointi saattaa tanskalaistutkimuksen mukaan hieman suurentaa miehen riskiä sairastua eturauhassyöpään. Riski on kuitenkin käytännössä hyvin pieni, Journal of the National Cancer Institute -lehdessä julkaistut tulokset osoittavat.

Tanskalaisten tulokset perustuvat lähes 2,2 miljoonan miehen rekisteritietoihin vuosilta 1937–1996, ja niiden perusteella vasektomian läpikäyneillä miehillä todetaan noin 15 prosenttia enemmän eturauhassyöpiä kuin samanikäisillä miehillä, joille ei ole tehty kyseistä operaatiota. Riski näkyi 30 vuotta vasektomiasta riippumatta siitä, missä iässä operaatio oli tehty tai missä vaiheessa eturauhassyöpä oli.

Vasektomian ja eturauhassyövän yhteyksiä on tutkittu aiemminkin, mutta esimerkiksi muutama vuosi sitten tehdyssä 53 tutkimuksen meta-analyysissa yhteys todettiin niin pieneksi, ettei sillä todennäköisesti ole käytännön merkitystä. Tutkimuksista on myös vaikea päätellä johtuuko yhteys vasektomiasta vai jostain muusta seikasta, joka yhdistää vasektomiaan hakeutuvia. Tutkijat toteavatkin mahdollisen riskin olevan yksilötasolla hyvin pieni.

Miesten sterilointeja tehdään Suomessa vuosittain noin 2 900. Miesten sterilisaatiot ovat pysyneet suhteellisesti samalla tasolla pitkään, mutta naisille tehtävät ovat vähentyneet. Miehelle sterilisaatio voidaan tehdä paikallispuudutuksessa.