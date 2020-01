Piilevä tulehdus tekee elimistössä salakavalaa myyräntyötä – vaivaa satojatuhansia suomalaisia eikä anna minkäänlaisia oireita

Listasimme 5 keinoa, joiden avulla voit päästä eroon matala-asteisesta tulehduksesta.

Matala-asteinen tulehdus tekee elimistössä salakavalaa myyräntyötä.

Kyseessä ei ole sairaus, mutta tulehduksella on yhteys moniin kansansairauksiin, kuten kakkostyypin diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin, paksusuolen syöpään, keuhkoahtaumatautiin, Alzheimerin tautiin ja jopa masennukseen.

Matala-asteinen tulehdus, jota kutsutaan myös lieväksi tai hiljaiseksi tulehdukseksi (low-grade inflammation) on salakavala siksi, ettei se anna minkäänlaisia oireita. Sen olemassaolo saadaan selville verinäytteestä tehtävällä tutkimuksella, yleisimmin herkkä CRP (herkkä c-reaktiivinen proteiini) -tutkimuksella. Tavallisesti kyseisellä tutkimuksella arvioidaan sydän- ja verisuonitaudin riskiä, mutta samalla selviää myös tulehdustilanne.

– Kun tutkitaan sydän- ja verisuonitautivaaraa, ihmiset jaetaan kahteen ryhmään: niihin, joilla CRP on alle 3 milligrammaa litrassa ja niihin, joilla se on yli 3 mg/l. Kun CRP menee yli 3:n, sydän- ja verisuontaudin riski on suurentunut ja voi sanoa, että henkilöllä on matala-asteinen tulehdus, kertoo yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall.

Matala-asteisesta tulehduksesta puhutaan, kun CRP on 3–10 mg/l. Sydän- ja verisuonitautiriskin raja on 1 mg/l. Riski on kohtuullinen, kun CRP on 1–3 mg/l ja korkea, kun se on yli 3.

Tulehdus on erittäin yleinen, se vaivaa satoja tuhansia suomalaisia.

Epäterveet elämäntavat pitävät tulehdusta yllä

Miten matala-asteinen tulehdus sitten saa alkunsa? Rosenvallin mukaan epäterveet elämäntavat ja etenkin huono suun terveys altistavat tulehdukselle ja pitävät sitä yllä.

Riskitekijöitä ovat lihavuus, vähäinen liikunta, tupakointi, epäterveellinen ja yksipuolinen ravinto sekä alkoholin runsas käyttö. Mitä enemmän vyötäröllä on rasvakudosta, sitä todennäköisemmin tulehdusarvo on koholla.

Matala-asteista tulehdusta aiheuttavat:

Ylipaino, etenkin naisilla

Tulehdukset suussa

Vähäinen liikunta

Kohonnut verenpaine

Kohonnut kolesteroli

Tupakointi, etenkin naisilla

Epäterveellinen ruoka

Jos riskitekijöitä on useampia, todennäköisesti kehossa on jo matala-asteinen tulehdus. Jos niitä on vain yksi, huoleen ei välttämättä ole syytä.

– Jos esimerkiksi keski-ikäinen nainen on muuten terve mutta kolesteroli on vähän koholla, ei hänellä ole hiljaista tulehdusta ja sairastumisvaara on hyvin pieni.

– Jos taas kyseessä on samanikäinen mies, jolla on kolesteroli lievästi koholla, kohonnut verenpaine ja vielä sukutaipumusta sydänsairauksiin, varmasti mukana on myös matala-asteinen tulehdus, ja sairastumisvaara on hyvin suuri.

Sepelvaltimotauti ja valtimokovettumatauti kulkevat käsi kädessä matala-asteisen tulehduksen kanssa. Kun tulehdus ja valtimokovettumatauti pysyvät loitolla, myös munuaiset ja maksa voivat paremmin, samoin aivot.

– Ei pidä päästää pyörimään sitä pyörää, joka lähtee liikkeelle ylipainosta, liikkumattomuudesta, tupakoinnista ja verensokerin noususta ja joka johtaa valtimosairauksiin, muistisairauksiin, munuaisvikaan ja diabetekseen kaikkine komplikaatioineen.

Matala-asteinen tulehdus vaikuttaa näiden sairauksien taustalla:

Sydän- ja verisuonisairaudet

Syöpä

Tyypin 2 diabetes

Alzheimerin tauti

Keuhkoahtaumatauti

Painon pudottaminen näkyy CRP-arvossa nopeasti

Vaikka ylipainoa olisi kertynyt ja verenpaine olisi koholla, peli ei ole menetetty. Rosenvallin mukaan riskitekijöiden poistuminen voi alentaa tulehdustilaa tehokkaasti parissa kuukaudessa.

– Vaikka ei täysin tiedetä mikä mitäkin aiheuttaa, esimerkiksi kohonneen verenpaineen ja kolesterolin hoidolla voidaan vaikuttaa tulehdukseen.

Myös painon pudottaminen näkyy CRP-arvossa nopeasti.

Rosenvall kertoo, että elintapojen muuttaminen terveiksi on ainoa tapa korjata tilanne. Esimerkiksi antibiooteista ei ole apua.

Hän myös muistuttaa, ettei CRP-arvon alentamista pidä ottaa päämääräksi, vaan päämääränä tulisi olla terveydentilan parantaminen.

Käy hammastarkastuksessa säännöllisesti

Jos haluaa varmistaa, että keho säästyy matala-asteiselta tulehdukselta, ainakaan säännöllisistä hammastarkastuksista ei kannata tinkiä.

Hammaslääkäriliiton mukaan joka toisella suomalaisella aikuisella on suussaan jonkinasteinen krooninen tulehdus.

Varsinkin hampaan kiinnityskohdan tulehduksella ja matala-asteisella tulehduksella on selkeä yhteys.

– Jos suun terveys on kunnossa, se pienentää riskiä sairastua diabetekseen ja moneen muuhun pitkäaikaissairauteen. Näiden sairauksien syntymekanismiahan ei täysin tiedetä, mutta viimeaikainen tutkimus on kallistunut siihen, että hoitamalla vaaratekijöitä voidaan vähentää matala-asteista tulehdusta, lääkäri Ari Rosenvall sanoo.

