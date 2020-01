10 asiaa jotka tapahtuvat vain kuukaudessa, kun lakkaat juomasta alkoholia

Yli puolella miljoonalla suomalaisella pitkäaikaisten terveyshaittojen riski on kohonnut alkoholin vuoksi.

Tipattomasta tammikuusta on hyötyä jokaiselle, joka käyttää alkoholia, sanoo päihdelääketieteen työelämäprofessori ja A-klinikka Oy:n ylilääkäri Kaarlo Simojoki.

– Olitpa riski- tai kohtuukäyttäjä, jokaiselle on eduksi olla kuukausi ilman alkoholia. Alkoholi ei ole elintarvike, eikä se periaatteessa kuulu elimistöömme – siksi sen jättäminen pois hyödyttää monella tapaa.

Oman käytön määrästä ja luonteesta riippuu, kuinka iso hyöty on.

– Jos juot kerran kuukaudessa lasillisen ja jätät sen pois, kyse ei tietenkään ole isosta muutoksesta. Jos taas käytät alkoholia joka päivä, hyöty on erittäin merkittävä, Simojoki sanoo.

560 000 suomalaisella kohonnut riski haittoihin

Alkoholinkäytön lääketieteellisen riskin määritelmä on kolmiportainen: vähäinen, kohtalainen ja korkea.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toissavuotisen juomatapatutkimuksen mukaan vähintään 13 prosenttia väestöstä käyttää alkoholia siinä määrin, että pitkäaikaisten terveyshaittojen riski on kohonnut. Tämä vastaa yli 560 000:ta suomalaista.

Riskirajaksi tutkimuksessa oli määritelty naisilla yli 7 annosta viikossa ja miehillä yli 14 annosta viikossa, mitä pidetään kohtalaisen riskin rajana.

Simojoki huomauttaa usein unohtuvan, että myös tätä vähäisemmän riskin ryhmässä alkoholi aiheuttaa monenlaisia ongelmia.

– Vaikka annosmäärät keskimäärin jäävät vähäisen riskin luokkaan, tutkimus osoittaa, että myös vähäisen riskin ryhmässä noin 15 prosenttia juo itsensä humalaan yli 12 kertaa vuodessa.

Riskirajat eivät kerro mitään sosiaalisista haitoista

Suuriin kerta-annoksiin liittyvät tyypillisesti riidat kotona ja erilaiset tapaturmat.

– Esimerkiksi tästä syystä kuukausi ilman alkoholia on hyvä idea. Jos on tottunut muutaman viikon välein juomaan itsensä humalaan, tipattoman aikana se jää pois ja antaa mahdollisuuden miettiä omaa juomistapaa.

Ylipäätään riskirajoja tuijotetaan Simojoen mielestä toisinaan liikaakin.

– Nehän eivät kerro mitään sosiaalisista haitoista vaan ainoastaan terveysriskeistä.

Riskirajat on tehty perusterveelle nuorelle ihmiselle

Jos vietät parhaillaan tipatonta tai harkitset taukoa alkoholinkäytöstä, eniten saat siitä irti, kun samalla tarkastelet suhdettasi alkoholiin.

– Mikäli kuukausi on kärvistelyä, voit havahtua huomaamaan, miten tärkeä osa elämääsi alkoholi on. Sekin on onnistuminen, joka voi olla alku muutokselle.

Tauko alkoholinkäytöstä antaa mahdollisuuden miettiä omaa juomistapaa.

Simojoki muistuttaa, että etenkin iän myötä jokaisen alkoholia käyttävän tulisi tarkistaa omaa juomistaan.

– Haaste tulee siitä, että riskirajat on tehty perusterveelle nuorelle ihmiselle, jolla ei ole ylipainoa eikä lääkitystä ja joka ei tupakoi. Vaikka jatkaisit alkoholinkäyttöä samalla tasolla, kun ikää tulee, keho heikkenee eikä siedä sitä enää kuten kolmikymppisenä. Haittoja alkaa tulla enemmän.

”Yhtäkkiä ihmissuhteetkin voivat paremmin”

Vastaanotollaan Simojoki on toistuvasti nähnyt, kuinka ihmiset yllättyvät vähentämisen vaikutuksista omaan vointiin.

– Selkeä vähentäminen tuo monelle niin isot hyödyt, että he hämmästyvät. Nukut paremmin, jaksat liikkua, paino alkaa pudota – ja yhtäkkiä ihmissuhteetkin voivat paremmin.

10 hyötyä, jotka saat kuukaudessa:

1. Virkistyt ja piristyt

Kun alkoholi ei häiritse yöunia, saat nukuttua hyvin.

– Aivan ensimmäisiä asioita mitä ihmiset kuvaavat, on usein se, että he tuntevat itsensä taas energisiksi, Kaarlo Simojoki kertoo.

2. Keskittymiskyky ja mieliala kohenevat

– Nämä hyödyt tulevat paremman nukkumisen myötä, mutta myös itsenäisesti.

3. Turvotus vähenee

Alkoholi kerää nestettä. Kun sitä ei käytä, erityyppinen turvotus alkaa vähetä.

– Se alkaa näkyä melko nopeastikin.

4. Ylipaino alkaa pudota

Muutos ei välttämättä vielä yhdessä kuukaudessa ole dramaattinen, mutta lähtötasosta riippuen myös varsinaista laihtumista tapahtuu.

5. Ruokavalio muuttuu terveellisemmäksi

Tämä tapahtuu automaattisesti kahdella tapaa: alkoholin sisältämät ylimääräiset kalorit jäävät pois, ja teet syömisen suhteen tietoisempia ja parempia valintoja.

– Juodessaan ihmiset valitsevat tavallista epäterveellisempiä ruokia ja syövät enemmän kuin oli aikomus.

6. Verenpaine voi laskea

Jos verenpaine on liian korkealla, lukemassa saattaa näkyä parannusta jo kuukaudessa.

7. Rasvamaksa alkaa tervehtyä

– Näinkin lyhyessä ajassa rasva alkaa vähetä maksasta. Jos maksalle haluaa tehdä oikein hyvää, 100 päivää juomatta toisi vielä selkeämmän ja isomman hyödyn.

8. Muutkin sairaudet voivat helpottaa

Tyypin 2 diabetes saattaa tasapainottua, kun alkoholi ei vaikuta lääkkeiden tehoon. Myös esimerkiksi kihti voi laantua.

9. Olet enemmän läsnä

Aluksi voi tuntua hieman ahdistavaltakin, kun alkoholi ei enää toimi voiteluaineena kanssakäymisessä.

– Olet aivan eri tavalla läsnä, kun alkoholi ei vaikuta tunteidesi voimakkuuteen, suuntaan tai kokemiseen.

10. Seksihalut palaavat

– Miehet voivat huomata, että makuuhuoneessa asiat toimivat taas, kun alkoholi jää vähemmälle.

Täydet vaikutukset tulevat ajan kanssa

Jos kuukauden alkoholittomuuden jälkeen tuntuu, että haluaisit vielä jatkaa ja olla ilman alkoholia esimerkiksi 100 päivää – tai jättää sen käytön jopa kokonaan – edellä mainitut vaikutukset tulevat entistä selvemmin ja voimakkaammin esiin.

– Täydet vaikutukset maksan ja koko elimistön toimintaan, kognitiivisiin toimintoihin, unen laatuun, seksuaalisuuteen sekä mielialaan ja mielenterveyteen tulevat ajan kanssa ja vielä paranevat tästä. Eron kyllä huomaa, Simojoki sanoo.