Eteisvärinäpotilaan kannattaisi jättää alkoholi – juomisen hillitseminen voi vähentää oireita huomattavasti

Alkoholi on tunnettu eteisvärinän laukaisija, ja se voi kohottaa myös verenpainetta, joka on eteisvärinän riskitekijä.

Alkoholi on tunnettu eteisvärinä-rytmihäiriön riskitekijä, mutta alkoholi on haitaksi myös eteisvärinään sairastumisen jälkeen. Alkoholin käytön lopettaminen tai huomattava vähentäminen voisikin vähentää monien potilaiden oireilua, tuore tutkimus osoittaa.

New England Journal of Medicinen julkaisemat tulokset ovat järkeenkäypiä, mutta tätä ennen alkoholin käytön vähentämisen vaikutuksia eteisvärinäpotilailla on tutkittu vähänlaisesti.

Tutkimukseen osallistui 140 keskimäärin 62-vuotiasta eteisvärinäpotilasta, jotka puolivuotisen tutkimuksen aikana joko vähensivät alkoholin käyttöä tai jatkoivat kuten ennenkin. Osallistujat joivat keskimäärin 16 alkoholiannosta viikossa.

Alkoholin juomista hillinneet tiputtivat käyttönsä keskimäärin kahteen alkoholiannokseen viikossa, ja tämä johti huomattavaan oireiden vähentymiseen. Seurannan aikana heistä 53 prosenttia sai uusia eteisvärinäoireita, mutta verrokeista oireili 73 prosenttia. Juomista vähentäneet oireilivat kaikkiaan vähemmän koko puolivuotisen seurannan ajan, ja jos oireita tuli, ne ilmaantuivat myöhemmin kuin alkoholin käyttöä normaalisti jatkaneilla.

Alkoholin vähentämisen hyödyt johtuvat todennäköisesti monesta syystä. Alkoholi on tunnettu eteisvärinän laukaisija ja voi kohottaa myös verenpainetta, joka on eteisvärinän riskitekijä. Pitemmällä aikavälillä alkoholin pois jättäminen saattaa myös karistaa liikakiloja, mikä voi myös vähentää eteisvärinäoireita.

Eteisvärinä on yleisin rytmihäiriöistä, ja sitä potee joka kymmenes yli 65-vuotias. Alle 40-vuotiaista siihen sairastuu vuosittain noin yksi tuhannesta. Eteisvärinä suurentaa varsinkin aivoverenkiertohäiriöiden vaaraa ja aiheuttaa muun muassa sydämen tykytystä, hengenahdistusta ja väsymystä.