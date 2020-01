Magnesiumin vähyys voi nostaa sydänriskejä

Osoittamatta on vielä se, että lisäämällä magnesiumin käyttöä voitaisiin vähentää sydänkohtausten ja -kuolemien riskiä.

Alhaiset magnesiumtasot voivat tuoreen tutkimuksen perusteella liittyä suurentuneeseen sydänoireiden ja niistä johtuvien kuolemien vaaraan. Yhteys havaitaan varsinkin naisilla.

American Journal of Clinical Nutrition -lehden julkaisemat tulokset perustuvat runsaan 14 000 keskimäärin 54-vuotiaan 27-vuotiseen seurantaan, ja niiden perusteella sairastumisriski on noin kolmanneksen suurempi potilailla, joiden magnesiumpitoisuus veressä on pieni. Yhteys havaittiin riippumatta osallistujien sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta, elintavoista ja muista sydän- ja verisuonitautien riskitekijöistä.

Tarkemmassa analyysissa yhteys oli selvästi voimakkaampi naisilla. Heillä alhaiset magnesiumtasot liittyivät noin puolet suurempaan sairastumisriskiin, kun vertailukohtana olivat osallistujat, joiden magnesiumtasot olivat korkeimmat. Seurannan aikana osallistujilla todettiin kaikkiaan 2 100 sydänkohtausta tai sepelvaltimotautikuolemaa.

Tutkijat tekivät myös meta-analyysin, jossa yhdistettiin viisi magnesiumin sydänvaikutuksia selvittänyttä tutkimusta. Analyysi päätyi samansuuntaisiin tuloksiin. Vaikka magnesiumin vähyys näyttäisi liittyvän sydänriskeihin, vielä on osoittamatta, että lisäämällä magnesiumin käyttöä voitaisiin vähentää sydänkohtausten ja -kuolemien riskiä.

Suomalaissuositusten mukaan miesten tulisi saada magnesiumia 350 mg päivässä ja naisten 280 mg. Suomalaiset saavat magnesiumia eniten viljavalmisteista, muista kasviksista (peruna, hedelmät, marjat), juomista (kahvi ja mineraalivesi) ja maitovalmisteista.