Nämä 6 yllättävää asiaa voivat vaikuttaa keuhkosyövän syntyyn, tupakointi on vain yksi niistä

Terveellinen ravinto voi auttaa antamaan suojaa syöpää vastaan.

Keuhkosyöpä voi olla varsin salakavala. Varhaisvaiheessa se on usein oireeton, ja syöpään voi sairastua, vaikka ei tupakoisi.

Kerroimme jokin aikaa sitten parikymppisestä Ellistä, jonka sitkeän yskän takaa paljastuikin keuhkosyöpä. Hän ei ollut koskaan polttanut.

Muun muassa nämä asiat voivat vaikuttaa keuhkosyövän syntyyn:

1. Passiivinen tupakointi

Säännöllinen tupakansavussa oleilu eli passiivinen tupakointi lisää keuhkosyövän riskiä. Passiivisen tupakoinnin arvioidaan lisäävän tupakoimattomien henkilöiden keuhkosyövän vaaraa noin 24 prosenttia verrattuna niihin, jotka eivät ole sille altistuneet.

2. Asbestille altistuminen

Työperäisten sairauksien rekisteriin ilmoitettiin vuonna 2011 kaikkiaan 85 keuhkosyöpäpotilasta, joista 84 oli altistunut asbestille, selviää Terveyskirjastosta.

Asbestin ja tupakoinnin yhdistelmä on erityisen vaarallinen: altistuneella syövän vaara on jopa viisikymmenkertainen. Viive altistuksen ja keuhkosyövän ilmaantumisen välillä on yleensä kymmeniä vuosia.

3. Ympäristötekijät

Syöpäriskiä lisäävät myös esimerkiksi arsenikki, kromi ja nikkeli, joille altistutaan tietyissä töissä. Huoneilman radon lisää keuhkosyövän vaaraa, mutta paljon vähemmän kuin tupakka.

4. Tupakointi

Tupakointi on tavallisin keuhkosyövän aiheuttaja. Arviolta 85–90 prosenttia keuhkosyövistä johtuu tupakanpoltosta.

5. Alkoholi saattaa lisätä riskiä

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan yli kaksi alkoholiannosta päivittäin nauttivat voivat olla hieman suurentuneessa keuhkosyövän riskissä. Tulokset olivat kuitenkin vielä epäselviä.

Yleisesti ottaen alkoholi on yksi merkittävimmistä syöpäriskin lisääjistä. Tupakoivilla ja runsaasti alkoholia käyttävillä riski sairastua syöpään on 10- jopa 100-kertainen verrattuna ihmisiin, jotka eivät tupakoi tai käytä alkoholia.

Marjoilla on merkitystä myös syövän ehkäisyssä.

6. Ruokavalio voi suojata

Paljon ravintokuituja ja jogurttia sisältävä ruokavalio saattaa tämän analyysin mukaan antaa suojaa keuhkosyöpää vastaan. Yhdysvaltalaisen syöpätutkimuslaitoksen (AICR) mukaan myös marjat ja hedelmät saattavat suojata keuhkosyövältä.

Lähteet: Terveyskirjasto, Syöpäjärjestöt