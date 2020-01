Ennenaikaisena syntyneet ovat tavallista alttiimpia tyypin 1 ja 2 diabetekselle

Ennenaikaisuuden ja diabeteksen yhteys havaitaan lapsuudessa, mutta myös aikuisiällä.

Ennenaikaisena syntyneet saattavat sairastua tavallista todennäköisemmin tyypin 1 ja tyypin 2 diabetekseen, ruotsalaistutkimus osoittaa. Yhteys havaitaan lapsuudessa, mutta myös aikuisiällä.

Diabetologia-lehden julkaisemat tulokset perustuvat lähes 4,2 miljoonan vuosina 1973–2014 syntyneen ruotsalaisen terveystietoihin, ja niiden perusteella ennen raskausviikkoa 37 syntyneet sairastuvat tyypin 1 diabetekseen viidenneksen ja tyypin 2 diabetekseen kolmanneksen todennäköisemmin kuin täysiaikaisena syntyneet. Yhteys havaittiin alle 18-vuotiaana, mutta myös myöhemmin. Tyypin 2 diabeteksen riski suureni iän myötä ja oli 18–43-vuotiailla ennenaikaisena syntyneillä noin puolet suurempi kuin täysiaikaisena syntyneillä. Tyypin 2 diabetesta koskevat yhteydet olivat voimakkaita varsinkin tytöillä ja naisilla.

Aiemmissa tutkimuksissa ennenaikaisuus on yhdistetty nuoruudessa todettuun insuliiniresistenssiin ja myös diabetesyhteyksistä on saatu viitteitä. Ruotsalaisten tutkimus on kuitenkin ensimmäinen, jossa on tarkasteltu yhdessä tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta sekä mahdollisia sukupuolieroja. Ennenaikaisuus on yhdistetty tyypin 2 diabetekseen ainakin yhdessä suomalaistutkimuksessa.

Tarkkaa syytä ennenaikaisuuden ja diabeteksen yhteydelle ei tiedetä, mutta yksi syy voi olla haiman beetasolujen kehityksessä. Insuliinia tuottavat beetasolut syntyvät pääosin raskauden loppuvaiheissa, joten ennenaikaisuus saattaa heikentää niiden toimintaa.

Jos ruotsalaisten tulokset varmistuvat lisätutkimuksissa, ennenaikaisuutta voidaan pitää yhtenä diabeteksen riskitekijänä. Ennenaikaisena syntyneet voisivat myös hyötyä diabeteksen ehkäisytoimista.

Tyypin 2 diabetesta pidetään lähinnä aikuisten sairautena ja sitä kutsutaan myös aikuistyypin diabetekseksi. Lihavuuden yleistymisen myötä tyypin 2 diabetes todetaan kuitenkin yhä useammin myös lapsilla ja nuorilla.

Tyypin 1 diabetesta eli nuoruustyypin diabetesta sairastavien oma immuunijärjestelmä hyökkää haimassa insuliinia tuottavien solujen kimppuun, mikä vähitellen johtaa diabetekseen. Tämän vuoksi potilaat tarvitsevat insuliinihoitoja läpi elämänsä. Yleensä tyypin 1 diabetekseen sairastutaan alle 40-vuotiaana. Suomessa tyypin 1 diabetes on yleisempi kuin missään muualla. Kaikkiaan noin 50 000 suomalaista sairastaa sitä.