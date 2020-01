Hengitysteiden bakteerikannat voivat vaikuttaa lapsen astmaan

Astmaatikkolasten hengitysteiden bakteerikannoissa on eroja, ja nuo erot liittyvät siihen, miten todennäköisesti lasten astmaoireet pahentuvat.

Yhdysvaltalaistutkijat ovat löytäneet viitteitä ylähengitysteiden bakteerikantojen ja lasten astmaoireiden yhteydestä. Jos havainnot varmistuvat lisätutkimuksissa, bakteerikantoihin vaikuttamalla voi mahdollisesti vaikuttaa myös astmaoireisiin, tutkijat kirjoittavat.

Tulosten perusteella astmaatikkolasten hengitysteiden bakteerikannoissa on eroja, ja nuo erot liittyvät siihen, miten todennäköisesti lasten astmaoireet pahentuvat. Oireiden pahentuminen on todennäköisempää lapsilla, joiden hengitysteissä on runsaasti Staphylococcus-, Streptococcus- ja Moraxella-ryhmien bakteereja. Oireiden pahentuminen on puolestaan epätodennäköisempää, jos lapsen ylähengitysteissä viihtyvät Corynebacterium- ja Dolosigranulum-bakteerit, tutkijat havaitsivat.

Suurimmassa astmaoireiden pahenemisen vaarassa olivat lapset, joiden ylähengitysteiden bakteerikannat vaihtuivat Corynebacterium- ja Dolosigranulum-bakteereista Moraxella-bakteereihin.

Tutkimuksen tulokset ovat hyvin mielenkiintoisia, sillä ne viittaavat ylähengitysteiden bakteerikantojen voivan vaikuttaa lasten astmaoireisiin. Seuraavaksi tutkijat aikovat tutkia ilmiötä tarkemmin hiirikokeissa ja toivon mukaan vahvistavat vaikuttavatko kyseiset bakteerit todella astmaoireisiin vai selittyykö yhteys jollain muulla tekijällä.

Tutkimus julkaistiin Nature Communications -lehdessä. Havainnot perustuvat 320 lapsen näytteisiin ja seurantaan.