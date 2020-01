Tipaton tammikuu voi vaikuttaa koko vuoden: ”Suunnan voi kääntää ennen kuin päätyy pohjalle”

Joka vuosi yhä useampi suomalainen viettää tipatonta tammikuuta.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n teettämän kyselyn perusteella 13 prosenttia alkoholia käyttävistä kansalaisista vietti tipattoman tammikuun 2019. Edellisvuonna vastaava luku oli 11 prosenttia, eli tipattomuuden suosio on kasvanut.

EHYT ry:n päihdeneuvontayksikön päällikkö Minttu Tavia arvelee, että tipattomuuden suosion kasvu kertoo ihmisten lisääntyneestä kiinnostuksesta terveellisempiin elämäntapoihin.

Juuri terveys on jo useamman vuoden ajan ollut yleisin syy siihen, miksi ihmiset viettävät tammikuun ilman alkoholia.

– Tammikuussa monet tarkistavat elämäntapojaan muutenkin. Tipaton tammikuu on useimmille meistä sopiva paikka tarkastella omaa alkoholinkäyttöä, ja se tarjoaa matalan kynnyksen itsensä haastamiseen. Tipattomalla on jo pitkät perinteet ja moni on viettänyt sitä jo jopa vuosikymmenien ajan.

Yli puolet jatkoi tipattomuutta vielä helmikuussa

Noin kolmasosa on ilmoittanut viettävänsä tipatonta, koska haluaa haastaa itsensä, ja viidesosa on tipattomalla säästösyistä. Joukossa on myös laihduttajia ja kaveriporukoita, jotka jättävät viinakset tauolle yhteisellä sopimuksella.

Tipattoman tammikuun viettäminen on kyselyn mukaan kaikkein suosituinta alle 25-vuotiaiden, samoin opiskelijoiden ja alempien toimihenkilöiden keskuudessa.

Se on myös selkeästi enemmän naisten kuin miesten juttu: naiset harrastavat alkuvuoden nenänvalkaisua kaksi kertaa enemmän kuin miehet. Kyselytutkimuksen mukaan kyse on kohtuukäyttäjien harrastuksesta, ei niinkään suurkuluttajien.

64 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista oli jatkanut tipattomuutta vielä helmikuun puolelle, ja 7 prosenttia kertoi juoneensa tipattoman tammikuun jälkeen vähemmän alkoholia kuin ennen sitä. Toisaalta 2 prosenttia tipattomalla olleista oli alkanut käyttää alkoholia aikaisempaa enemmän.

Positiiviset vaikutukset jatkuvat loppuvuoteen

Tipattoman tammikuun loppuvuoteen asti jatkuvia positiivisia vaikutuksia huomattiin myös Health Psychology -lehdessä julkaistussa amerikkalaistutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan tipaton tammikuu voi vaikuttaa suotuisasti loppuvuoden juomistottumuksiin.

Voisiko afterworkeilla joskus kilistää lasillisella alkoholitonta kuohujuomaa?

Tutkimuksen mukaan tipatonta tammikuuta viettäneet kuluttivat vähemmän alkoholia myös seuraavan puolen vuoden aikana.

Tutkimukseen osallistuneista 875 henkilöstä 64 prosenttia onnistui pitämään kiinni lupauksestaan tipattoman tammikuun aikana. Tämä sama joukko kulutti myös seuraavien kuuden kuukauden aikana tavallista vähemmän alkoholia ja joi itsensä entistä harvemmin humalaan.

Saunaan ilman saunaolutta?

Minttu Tavian mielestä tipaton tammikuu on mainio mahdollisuus pohtia omaa alkoholinkäyttöään ja siihen liittyviä ajatusmalleja.

– Voisiko joskus mennä saunaan ilman saunaolutta tai voisiko afterworkeilla kilistää lasillisella alkoholitonta kuohujuomaa? Moni myös huomaa, minkälainen vaikutus pienilläkin alkoholimäärillä on unen laatuun.

Tipaton tammikuu ei ole Tavian mukaan ratkaisu päihdeongelmaan.

– Alkoholia ongelmallisesti käyttävät ja heidän läheisensä tarvitsevat ensisijaisesti ammattilaisen apua. Kannattaa kääntyä esimerkiksi kunnan tarjoamien palvelujen puoleen.

”Suunnan voi kääntää ennen kuin päätyy pohjalle”

A-klinikka-säätiön johtava ylilääkäri ja päihdelääketieteen työelämäprofessori Kaarlo Simojoki tyrmää väitteet siitä, ettei tipattoman tammikuun viettäminen hyödyttäisi päihderiippuvaista alkoholin suurkuluttajaa. Hän on sitä mieltä, että tipattomuus avaa loistavan mahdollisuuden väliintuloon sekä itselle, läheisille että järjestelmälle.

– Tipattoman ajatus ei pitäisi olla vain se, että on kuukauden juomatta, vaan sen aikana tulisi miettiä, millainen vaikutus alkoholilla on omaan ja läheisten elämään.

Miksi itse kukin päätyy viettämään tipatonta ja liittyykö tilanteeseen uhoa ja näyttämisen halua, sillä ei Simojoen mielestä ole merkitystä. Tipattomuus tekee hyvää aina ja auttaa analysoimaan alkoholin vaikutusta.

– Joku huomaa nukkuvansa ja voivansa paremmin, kun ei juo joka päivä, tai ota lärvejä joka viikonloppu. Jollakin taas kuukausi kuluu hampaat irvessä aamusta iltaan viinanhimossa. Ne ovat kokemuksia ja tunteita, joista voi lähteä muutos – etenkin, jos joku auttaa.

– Usein ajatellaan, että alkoholisti aina huijaa ja että pitää käydä pohjalla ennen kuin voi parantua. Ei se ole näin, sillä suunnan voi kääntää ennen kuin päätyy pohjalle. Olen lukenut monia tarinoita ihmisistä, joilla tipaton on jäänyt päälle, ja jotka ovat ymmärtäneet, etteivät tarvitse alkoholia.