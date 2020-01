Kurkistus Hjallis Harkimon nieluun toi yllätysdiagnoosin ja kiskon suuhun – moni suomalainen kärsii tietämättään samasta vaarallisesta sairaudesta

Kansanedustaja Hjallis Harkimo nukkuu nykyisin kyljellään ja purentakisko suussa.

Kansanedustaja Hjallis Harkimo hakeutui puoli vuotta sitten hoitoon nenäongelmien vuoksi. Hän ihmetteli, miksi hänen nenästään tuli jatkuvasti verta.

– Kävin lääkärillä. Nenässä ei ollut muuta vikaa kuin, että olin käyttänyt liikaa nenäsumutetta.

Kun Hjallis Harkimolla oli nuha, hän turvautui nenäsumutteeseen. Sumutetta hän käytti niin paljon, että nenästä alkoi tulla verta.

Nenäongelmista hän pääsi lääkärireissun jälkeen.

– Verenvuoto loppui heti, kun lopetin nenäsumutteiden käytön.

Lääkärikäynnillä paljastui uusi vaiva.

Lääkäri kun katsoi Harkimon nieluun, hän alkoi epäillä uniapneaa. Lääkärin mielestä asia kannattaa tutkia. Lääkäri passitti Harkimon testeihin.

Tutkimuksissa selvisi, että Harkimo sairastaa lievää uniapneaa.

Uniapnea on niin lievä, ettei Harkimo itse sitä ollut huomannut.

– Jos on todella vaikea uniapnea, silloin sitä nukahtelee milloin vain. Ei minulla sellaista ole, minä en nukahtele.

Harkimo on lukenut, että moni suomalainen on samassa asemassa. Heillä on uniapnea eivätkä he itse tiedä asiasta mitään.

Harkimo sanoo, että uniapnea on sairaus, joka ei parane täysin koskaan.

– Se pitäisi leikata ja leikkaus on niin suuri riski, ettei siinä ehkä saada mitään aikaan. Ei sellaista kannata tehdä.

Vaivaansa Harkimo hoitaa käyttämällä purentakiskoa. Hän panee joka ilta ennen nukkumaanmenoa kiskon suuhunsa.

– Lievä uniapnea pitää hoitaa yhtä hyvin kuin normaali uniapnea.

Purentakiskon avulla uniapnea pysyy kurissa. Jos uniapneaa ei hoideta, se voi kehittyä vaikeaksi.

Vaikea uniapnea on jo vaarallinen terveydelle. Uniapnea voi aiheuttaa ongelmia hapen saannissa. Seuraukset ovat kohtalokkaat.

– Eikö sillä Olli Lindholmillakin ollut uniapnea, Harkimo muistelee.

Harkimo sanoo, että hän nukkuu yleensä 7–8 tuntia yössä.

– Kyljellään pitäisi nukkua. Se onnistuu ihan hyvin.

Hän on huomannut, että purentakisko on auttanut.

– Tuli heti parempi olo, kun ryhdyin käyttämään sitä.

Yöunet ovat parempia.

Hjallis Harkimo on kärsinyt terveysongelmista aiemminkin.

Kymmenen vuotta sitten hän sai sydänkohtauksen kesken safarimatkan. Harkimo oli Etelä-Afrikassa keskellä villiä luontoa. Hoitoon pääsy kesti tunteja.

Harkimo kuljetettiin lopulta sairaalaan, jossa hänelle tehtiin pallolaajennus.

– Ennen olin sitä mieltä, että olen kuolematon. Siinä uskossa meni vuosikymmeniä, Harkimo kirjoitti kolumnissaan 2012.

Viime vuosina Harkimo on kertonut julkisuudessa, että hän on siirtynyt kasvispainotteiseen ruokavalioon.

Harkimon ruokavalion muutos alkoi kokeilusta. Kun hän huomasi voivansa paremmin, hän jatkoi kokeiluaan.

– Teen tämän itseäni varten, hyvinvoinnin vuoksi, Harkimo kertoi IS:lle vuosi sitten syksynä.

Kasvisruokavalioon siirtyminen takkuili aluksi, sillä Harkimo osasi kokata vain liharuokia.

– Ei liho ja on hyvä olo. Saa syödä, mitä haluaa ja niin paljon kuin haluaa. Ei paino siitä tipukaan, mutta ei se myöskään nouse, Harkimo kertoi IS:lle kasvisruoan vaikutuksista.

Kasviruoka on auttanut painonhallinnassa.

Harkimo sanoo uniapneasta ensin kertoneessa Hyvä Terveys -lehdessä, että hän pudotti elämäntaparemontin avulla painoaan kuusi kiloa.