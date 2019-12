Tutkimus: 6/18-dieetti saattaa auttaa elämään pidempään

Tuoreessa tutkimuksessa on nostettu esille päivässä paastoaminen ja viikossa paastoaminen.

Pätkäpaastoaminen voi auttaa laskemaan verenpainetta, pudottamaan painoa ja elämään pidempään, CNN uutisoi tuoreen tutkimuksen pohjalta.

The New England Journal of Medicine -julkaisussa ilmestyneessä tutkimuksessa arvioitiin aiempia eläin- ja ihmistutkimuksia liittyen pätkäpaastoamiseen. Keskiössä olivat päivittäinen paastoaminen siten, että päivässä oli 6–8 tunnin ikkuna syömiselle ja muutama vuosi sitten suosiota saavuttanut 5:2-dieetti, jossa paastotaan kahtena päivänä viikossa.

Tutkijoiden mukaan pätkäpaaston vaikutus todennäköisesti liittyy aineenvaihduntaan: keho käyttää energiavarastot, minkä jälkeen se polttaa rasvasta energiaa. Tämä puolestaan voi parantaa solujen terveyttä.

Vaikka pätkäpaastojen tehosta on erilaista näyttöä, jotkut tutkimukset yhdistävät dieetin pidempään elämään, terveempään sydämeen ja parempaan tajuntaan. Tuoreessa tutkimuksessa viitataan Okinawan asukkaisiin, jotka tunnetaan pitkäikäisyydestään ja matalakalorisesta, ravintoainerikkaasta ruoasta.

Pätkäpaastoissa haasteena on kuitenkin se, että moni tuntee etenkin alkuvaiheessa nälkää ja voi olla helpommin ärsyyntyvä.

Guy Mintz, sydän- ja verisuoniterveyden osaston johtaja Sandra Atlas Bassin sydänsairaalasta, muistuttaa USA Todayn haastattelussa, ettei pätkäpaasto sovellu välttämättä kaikille terveydellisistä syistä.

– Pätkäpaastoaminen ei välttämättä ole hyvä ruokavalio diabeetikoille, jotka saavat lääkkeitä ja/tai insuliinia, jotka voivat saada vaihteluita verensokerissa, Mintz sanoi.

Mintzin mukaan pätkäpaastoa ei voi suositella normaalipainoisille ihmisille, sillä paastoa on tutkittu lähinnä ylipainoisilla nuorilla ja keski-ikäisillä aikuisilla ja lisää tutkimuksia tarvitaan. Mintz ei myöskään suosittele pätkäpaastoa iäkkäille ihmisille.