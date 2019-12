Kivulias intiimivaiva voi haitata ankarasti naisen seksielämää – Melli, 30: ”Kannoin salaista taakkaa”

Jopa 15 prosenttia naisista saa ajoittain vulvodynialle tyypillisiä oireita.

Ulkoisesti mitään ei näkynyt. Ei lääkärissä eikä kotona peilillä tutkiessa. Kipu oli silti jatkuvaa, Melli, 30 kertoo.

– Välillä teki mieli maata lattialla ja huutaa, kun mikään ei saanut kipua loppumaan.

Ulkosynnyttimissä, emättimen suulla, välilihan ja peräaukon alueella tuntui jatkuvaa voimakasta polttelua tai kutinan tunnetta.

Parin vuoden lääkäreillä ravaamisen jälkeen Melli sai 25-vuotiaan diagnoosin: hänellä oli vulvodynia. Aluksi sitä tosin hoidettiin hiivana tai emätintulehduksena. Tuloksetta.

Vulvodynia säteili koko elämään. Niin mieleen kuin kehoon.

– Yhdyntä ei onnistunut, peniksen sisään laittaminen tuntui lähinnä veitsellä viiltämiseltä. Gynekologiset tutkimukset sattuivat niin, että itkin lääkärissä.

Tutkimuksissa löytyi yksi selvä kipupiste. Melli kärsi myös vaginismuksesta eli emätinkouristuksesta, sillä hän pelkäsi kivun tunnetta.

– Tosi monta vuotta häpesin sitä ja itseäni, koin olevani jotenkin viallinen ja vähemmän nainen kuin muut. Koska muut tuntuivat pystyvän seksiin ja minä en. Tuntui myös, että olen ihan yksin. Ei vulvodynia ole sellainen asia, josta voi soittaa ja jutella kaverille tuosta noin vaan. Ja olin myös hirveän epätoivoinen. Tuntui, että kipu ja kutina eivät lopu ikinä, en pääse niistä koskaan eroon eikä mikään auta.

Välillä sairaus aiheutti jopa itsetuhoisia ajatuksia.

Apua fysioterapiasta

Lantionpohjan fysioterapialla saadaan useimmiten helpotusta vulvodynian oireisiin. Fysioterapiassa harjoitellaan rentouttamaan lantionpohjalihaksia esimerkiksi sähköhoidon tai biopalautelaitteiden avulla sekä opetellaan kipeiden kohtien painelemista kipuärsykkeen vaimentamiseksi.

– Parasta olisi, jos fysioterapeutilla olisi myös seksuaaliterapeutin koulutus, ja jos kumppani voisi osallistua hoitoon, sanoo naistentautien erikoislääkäri Sari Ahonkallio Mehiläisestä.

Lantionpohjan fysioterapia ja dilataatioputkien käyttö sekä oikea lääkitys alkoivat helpottaa Mellinkin oireita. Putki auttaa venyttämään emättimen lihaksia. Myös lääkitys ja e-pillereiden lopetus lievensivät kipua.

– Sain fysioterapiasta ja biopalautehoidosta uskallusta ja positiivista kokemusta siitä, että venyttelyharjoitukset ja kipupisteen siedättäminen kosketukselle todella toimivat, Melli sanoo.

Emättimen lihasten ylijännitystila alkoi laskea.

– Nykyään kipupistettä ei juuri huomaa, välillä se ärtyy pitkästä istumisesta tai pyörällä ajosta. Yhdynnät onnistuvat, joissakin asennoissa penis saattaa osua kipupisteeseen ja aiheuttaa lievää kipua, mutta se ei ole mitään aiempaan verrattuna.

Yleinen ärsytys ja polttelu välilihan, emättimen ja peräaukon suunnalla pahenee aina ennen kuukautisia ja laantuu sitten menkkojen jälkeen. Toisinaan myös stressi pahentaa oireita tai laukaisee ne. Kipulääkityksellä Mellin oireet kuitenkin pysyvät pääsääntöisesti hyvin kurissa.

”Ailahtelevaa”

Vulvodynian hoidon kotikonsteja ovat kuivuuden ehkäiseminen öljyllä tai perusvoiteella. Yhdynnässä voi käyttää liukastetta ja tarvittaessa puudutegeeliä.

– Pesuaineita ei alapesussa tule käyttää, ja liiallista vesipesuakin on vältettävä, samoin pikkuhousunsuojien käyttöä. Ehkäisypillerit yleensä kannattaa lopettaa tai ainakin tauottaa. Joskus käytetään trisyklisiä masennuslääkkeitä, jotka nostavat kipukynnystä. Jos taustalla on toistuvia hiivatulehduksia, aloitetaan niihin estolääkitys, Sari Ahonkallio kertoo.

Melli käyttää hajusteettomia pesuaineita pyykinpesussa ja peseytymisessä.

– Kehäkukkaöljyä laitan limakalvoille pari kertaa päivässä ja oleilen mahdollisimman paljon ilman alushousuja. Pukeutumista pitää välillä miettiä, että jos laitan nämä housut niin pystynkö olemaan niissä koko päivän vai aiheuttaako se ärsytystä.

Vulvodynia rajoittaa jonkin verran myös syömisiä.

– Minun pitää vältellä sokeria ja liian kahvin sekä hiilihapollisten juomien juomista. Sen kyllä tuntee sitten jos syö paljon herkkuja. Tämä on tosi ailahtelevaa, välillä menee hyvin ja sitten huonosti tai todella huonosti.

Syyt pimennossa

Ahonkallio tapaa vastaanotollaan kuukausittain vulvodyniapotilaita. Tyypillinen potilas on nuori nainen, joka ei vielä ole synnyttänyt.

– Tutkimusten mukaan jopa 15 prosenttia naisista oireilee ajoittain vulvodyniatyyppisesti, hän kertoo.

Vulvodynian oireita ovat:

Ulkosynnytinten ja emättimen suuaukon krooninen (yli 3 kuukautta kestänyt) kipu ja kirvely kosketettaessa, joskus ilman kosketusta.

Kipu tulee yleensä yhdynnässä, mutta voi joskus alkaa vasta yhdynnän jälkeen.

Luonteeltaan kipu on viiltävää tai kramppimaista.

Ulkoisesti alue on täysin terveen näköinen.

Ikävimmillään kivut voivat estää yhdynnät kokonaan ja vaikuttaa haitallisesti parisuhteeseen.

– Vulvodynian syytä ei tiedetä, mutta laukaisevana tekijänä voi olla toistuva hiivasienitulehdus, bakteeritulehdus tai ehkäisypillereiden käyttö. Oireiden synnyssä on kyse kipuhermotuksen muutoksista ja ehkä immunologisista tekijöistä, jolloin alueella on poikkeava tulehdusreaktio.

Vulvodynia paranee itsestään joka kolmannella. Hoitojen avulla jopa 90 prosenttia paranee siinä määrin, että seksin harrastaminen on mahdollista.

”Aina kannattaa mieluummin puhua asioista kuin kamppailla niiden kanssa yksinään”, Melli sanoo.

”Kannoin salaista taakkaa”

Huonoina kausina Melli saattaa yhä helposti sortuu ajattelemaan, että hän on jollakin tavalla ”viallinen kappale”. Silloin hän muistelee kuuden vuoden takaista tilannetta ja miettii, miten pitkälle hän on päässyt.

– Joskus tuntui, että kannoin jotain salaista taakkaa, josta ei pystynyt kertomaan ystäville tai poikaystävälle. Huonompina kausina saatoin vain vetäytyä olemaan yksin. Kumppanin on välillä vaikea ymmärtää miksi on kuiva kausi seksin suhteen, ja helposti tulee väärinkäsityksiä, että seksi ei vaan kiinnosta. Vaikka tosiasiassa ne halut ovat tallella, mutta kroppa ei suostu yhteistyöhön.

Mellin on pitänyt opetella keskustelemaan ja luottamaan kumppaniin.

– Aikanaan kun aloin kertoa lähimmille ystäville ja heidän suhtautumisensa oli positiivista, uskaltauduin kertomaan myös hyville työkavereilleni ja muille kavereille.

Muiden ihmisten voi olla vaikea samaistua vulvodyniaa sairastavan elämään.

Sen takia ei välttämättä huvita pukeutua ja lähteä ulos, ja se voi saada tuntemaan itsensä ulkopuoliseksi. Alapäästä keskusteleminen on vaikeaa, vaikka vulvodynia ei edes ole mitenkään harvinainen.

Vulvodynia on sitä paitsi muutakin kuin yhdyntäkipua.

– Tuntuu, että monet kysyvät ensimmäisenä, voiko harrastaa enää ikinä seksiä. Tuntuu välillä muutenkin, että ihmiset puhuu seksistä ja kehuskelee sillä, ja sitten ei ajatella yhtään, että joukossa voi olla joku jolle se on vaikea asia.

” Ei minun tarvitse kuvitella olevani huonompi tai hävetä itseäni vulvodynian takia.

Puhuminen kannattaa

Stressi on viime aikoina saanut ärsytyksen ja polttelun tunteen taas hieman pahenemaan. Melli on kuitenkin aika sujut asian kanssa.

– Meillä on miehen kanssa hyvä keskusteluyhteys ja hän on kiinnostunut oppimaan lisää vulvodyniasta. Myös Facebook-ryhmässä vertaisten kanssa keskustelu on auttanut todella paljon. Koen, että olen saanut ihan mielettömästi uutta voimaa ja rohkeutta muilta vulvodyniaa sairastavilta ja heidän tarinoistaan sekä asioiden pohtimisesta yhdessä. Kun niin monta vuotta koki olevansa yksin, ja nyt on muita, joiden kanssa keskustella ja purkaa tuntoja, niin onhan se mahtavaa.

Melli on myös vapaaehtoisena mukana Korento ry:n toiminnassa. Hän on oppinut, että ihmisten ymmärrys voi yllättää.

– Eikä minun tarvitse kuvitella olevani huonompi tai hävetä itseäni vulvodynian takia. Eikä tarvitse tsempata, vaan saa olla kipeä ja puhua siitä. Aina kannattaa mieluummin puhua asioista kuin kamppailla niiden kanssa yksinään.

Melli on oppinut myös kärsivällisyyttä ja olemaan armollinen omalle keholleen. Välillä tulee huonompia, välillä parempia kausia.

– Oleilen silti yhä mieluummin kotona antaen ilmakylpyä alapäälle, kun ahtaudun farkkuihin ja lähden kaupungille.