Sydänkohtaus voi olla liki oireeton, mutta silti kohtalokas – yksi asia liittyy siihen lähes aina

Sydänkohtauksen riski on tutkimuksen mukaan jouluaattona korkealla.

Kova, puristava, painostava ja ahdistava tunne koko rintakehällä, joka alkaa fyysisen tai henkisen rasituksen seurauksena. Tavanomaisen sydänkohtauksen kyllä tunnistaa.

Ehkä jopa joka viides kohtaus on kuitenkin oireeton tai oireiltaan sellainen, jota on hankala liittää sydänvaivoihin. Kipu, ahdistus tai pakottava tunne voi esimerkiksi heijastua kaulalle, leukaperiin, hartioihin, käsivarsiin ja ylävatsalle.

Huonovointisuus liittyy oireisiin lähes aina. Yleisin epätyypillinen oire on närästys.

– Sydänkohtauksen oireita voivat olla myös uupumus, väsymys tai heikentynyt rasituksen sieto. Erityisesti ikääntyneiden kohdalla kohtauksesta voivat kertoa pahoinvointi, etova tunne ja huimaus, luetteli Sydänliiton kehittämispäällikkö Mari Blek-Vehkaluoto jutussamme.

Yleensä kohtausta edeltää rasitus, mutta se voi iskeä myös levossa. Kaikki uudet ja erikoiset oireet ”navan ja nenän välillä” onkin syytä tarkistaa.

Vaikka hiljaiset sydäninfarktit eivät välttämättä aiheuta minkäänlaisia oireita, ne voivat olla seurauksiltaan vähintään yhtä kohtalokkaita kuin varsinaiset sydäninfarktit.

Sydänkohtauksen riski nousee jouluna

Joulu on suurien tunteiden aikaa. Tällä voi olla vaikutusta siihen, että sydänkohtauksen riski on jouluaattona korkealla. Ruotsalaistutkimuksen mukaan riski on korkeimmillaan jouluaattoiltana kymmeneltä, ja juuri tunnestressillä näyttää olevan siihen vaikutusta.

Sydänkohtauksen riski on tutkimuksen mukaan jouluaattona 37 prosenttia normaalia korkeammalla. Se on suurimmillaan yli 75-vuotiailla sekä niillä, joilla on joko diabetes tai jokin sydänsairaus.

Tutkijat eivät pystyneet tarkalleen sanomaan, mistä sydänkohtaukset mahdollisesti johtuivat. Se kuitenkin tiedetään, että sekä voimakas ilo että suru voivat vaikuttaa sydämeen. Syy tähän ei ole tarkkaan selvillä.

Sepelvaltimotauti taustalla

Sydäninfarkti tarkoittaa äkillisen hapenpuutteen aiheuttamaa vauriota sydänlihaksessa. Sen tavallisin syy on sepelvaltimotaudin aiheuttama sepelvaltimon tukos.

Tavallisin oire, josta sepelvaltimotaudin voi tunnistaa, on rintakipu. Kipu alkaa tyypillisesti ruumiillisessa rasituksessa, mutta se voi tulla myös ruokailun jälkeen tai henkisessä rasituksessa. Kipu tuntuu yleensä keskellä rintaa puristavana tai muutoin epämiellyttävänä, ja se voi säteillä olka- ja käsivarsiin, leukaperiin, selkään lapojen väliin tai ylävatsalle. Kipu helpottuu yleensä levossa ja nitrolääkkeellä muutamassa minuutissa.

Aina sepelvaltimotautikipu ei kuitenkaan ole näin tyypillistä.