Neljäsosa yhdysvaltalaisista on vaikeasti lihavia vuonna 2030 – Suomen trendi samansuuntainen

Jos ennusteet pitävät paikkansa, Yhdysvaltojen lihavuusepidemia voi saavuttaa ennennäkemättömät mittasuhteet jo lähitulevaisuudessa.

Lihavuusepidemia on tuoreen ennusteen perusteella vain kiihtymässä Yhdysvalloissa. Jos arviot pitävät paikkansa, vuonna 2030 joka neljäs yhdysvaltalainen on vaikeasti lihava.

Tutkijat hyödynsivät yli kuuden miljoonan aikuisen terveystietoja 20 vuoden ajalta ja tekivät niiden perusteella ennusteen seuraavien vuosikymmenten kehityksestä.

Ennusteen mukaan on hyvin todennäköistä, että vuonna 2030 joka toinen aikuinen yhdysvaltalainen on lihava. Luvut vaihtelevat osavaltioittain, mutta yhdessäkään osavaltiossa lihavien osuus ei todennäköisesti jää alle 35 prosentin.

Vaikeasti lihavia tulee olemaan ainakin joka neljäs aikuinen, ja monissa osavaltioissa luku on todennäköisesti vielä suurempi. Vaikea lihavuus yleistyy varsinkin naisilla ja pienituloisilla. Jos ennusteet pitävät paikkansa, Yhdysvaltojen lihavuusepidemia voi saavuttaa ennennäkemättömät mittasuhteet jo lähitulevaisuudessa.

Nykyään arviolta kolmannes koko ihmiskunnasta on ylipainoisia tai lihavia. Suomalaismiehistä jopa kolme neljästä ja -naisista kaksi kolmesta on ylipainoisia. Lihavia on noin neljännes aikuisväestöstä. Myös lasten ja nuorten lihavuus on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana.

Ylipainosta puhutaan, kun painoindeksi on 25–30, mikä 170-senttimetriselle tarkoittaa noin 72–87 kiloa. Lihavuutena pidetään painoindeksiä 30–35 ja vaikeana lihavuutena painoindeksiä 35–40. Vaikeasti lihava 170-senttimetrinen painaa noin 101–116 kiloa.

Painoindeksi lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä. Esimerkiksi: 78 kg / (1,70 m × 1,70 m) = painoindeksi 27.

