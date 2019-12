Laihtuminen pienentää yli 50-vuotiaan rintasyöpäriskiä – jo parin kilon pudotus vaikuttaa

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa. Siihen sairastuu noin 5000 naista vuosittain.

Laihduttaminen pienentää yli 50-vuotiaiden naisten riskiä sairastua rintasyöpään, mutta vain jos karistetut kilot eivät kerry takaisin muutaman vuoden kuluttua. Tiedot käyvät ilmi katsauksesta, jossa yhdistettiin kymmenen tutkimuksen ja 180 000 naisen terveystiedot.

Tulosten perusteella yli 50-vuotiaat naiset, jotka laihtuivat 2–4,5 kiloa, sairastuivat rintasyöpään 13 prosenttia epätodennäköisemmin kuin naiset, jotka eivät laihtuneet. Yhteys oli vielä voimakkaampi, jos kiloja karisi enemmän. Yli 9 kiloa laihtuneiden sairastumisriski oli jo 26 prosenttia pienempi, tulokset osoittivat.

Naisten painonkehitystä selvitettiin tutkimusten alussa sekä noin 5 ja 9 vuotta myöhemmin. Rintasyöpäriskin pienentyminen nähtiin naisilla, jotka saavuttivat pitkäaikaisen laihtumisen. Muutaman kilon takaisin kertyminen ei muuttanut tulosta, kunhan painoa oli silti pudonnut runsaasti.

Lihavuus on tiedetty rintasyövän riskitekijäksi, mutta laihduttamisen vaikutukset yli 50-vuotiaiden sairastumisriskiin ovat jääneet vähemmälle tutkimukselle. Nyt julkaistut havainnot perustuvat kuitenkin riittävän suureen potilasjoukkoon, jotta laihtumisen voi sanoa pienentävän rintasyövän riskiä.

Tutkimus julkaistiin Journal of the National Cancer Institute -lehdessä.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa. Siihen sairastuu noin 5 000 naista vuosittain. Rintasyöpä on yleistynyt, mutta tehokkaiden hoitojen ja varhaisen toteamisen ansiosta 90 prosenttia potilaista on elossa vielä viisi vuotta diagnoosista.