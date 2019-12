Luultua useammat antibiootit ovat turvallisia raskauden aikana – kolmea lääkettä kannattaa kuitenkin välttää

Kolme lääkettä saattoi hieman suurentaa pahojen epämuodostumien riskiä, joten niitä kannattaisi todennäköisesti välttää.

Raskauden aikana antibioottikuurin tarvitseville annetaan yleensä penisilliinejä, jotka on tutkimuksissa todettu turvallisiksi. Tuoreen tutkimuksen perusteella turvallisten antibioottien lista on kuitenkin pitempi ainakin, kun puhutaan synnynnäisistä epämuodostumista.

Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä kymmenen yleisesti käytettävän antibiootin vaikutuksia raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana, ja tulosten perusteella ne eivät suurenna synnynnäisten epämuodostumien riskiä verrattuna turvallisiin penisilliineihin.

Joitain viitteitä tosin löytyi siitä, että kolme lääkettä – pivmesillinaami, sulfametitsoli ja atsitromysiini – saattoivat hieman suurentaa pahojen epämuodostumien riskiä, joten niitä kannattaisi todennäköisesti välttää.

Yliherkkyyksien vuoksi penisilliinit eivät sovi kaikille, joten tarvetta muille vaihtoehdoille on. Tanskalaistutkijoiden havainnot ovatkin tässä mielessä tervetulleita. Antibiootteihin on kuitenkin liitetty myös muita mahdollisia haittavaikutuksia raskauden aikana, joten niiden käytössä kannattaa olla varovainen. Joissain tutkimuksissa raskauden aikaiset antibioottikuurit on yhdistetty muun muassa lapsen lihavuusriskiin sekä Crohnin tautiin. Tutkimuksista on kuitenkin vaikea erottaa johtuvatko havaitut riskit antibiooteista vai äidin sairauksista, joita niillä raskauden aikana hoidetaan.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Obstetrics & Gynecology -lehdessä. Siinä hyödynnettiin tietoja kaikista vuosina 2000–2015 Tanskassa syntyneistä.