Noin miljoonalla suomalaisella on rasvamaksa – voi edetä osalla nopeasti vakavaksi sairaudeksi

Valtaosa suomalaisten koholla olevista maksa-arvoista johtuu ei-alkoholiperäisestä rasvamaksataudista. Tauti on useimmiten oireeton.

Noin miljoonalla suomalaisella on rasvamaksa, mutta tauti ei ole kaikilla samanlainen.

– Moni tietää, että alkoholi voi rasittaa maksaa. Kuitenkin arvioiden mukaan valtaosa, noin 75 prosenttia, suomalaisten koholla olevista maksa-arvoista johtuu ei-alkoholiperäisestä rasvamaksataudista, kertoo sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Ville Männistö.

Yhä useammalle tuleva ei-alkoholiperäinen rasvamaksa liittyy ylipainoon ja etenkin vyötärölihavuuteen. Se on seurausta aineenvaihdunnan häiriöistä, joita liika rasvakudos aiheuttaa.

Terveyskylän määritelmän mukaan rasvamaksa on miltei kaikilla lihavilla ja valtaosalla tyypin 2 diabetesta sairastavista.

Etenee osalla muita huomattavasti nopeammin

Männistö sanoo, että koska ei-alkoholiperäinen rasvamaksa on oireeton ja useimmilla hitaasti kehittyvä, sitä on virheellisesti pidetty jopa vaarattomana.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että osalla rasvamaksa etenee muita huomattavasti nopeammin vakavaksi maksasairaudeksi.

– On mysteeri, miksi osalle tulee maksaan tulehdusta, eli steatohepatiitti, ja miksi se joillakin etenee fibroosiksi ja kirroosiksi.

Ärhäkämpi tauti ei näy päälle päin

Fibroosi tarkoittaa, että maksaan muodostuu sidekudosta, mikä edelleen voi johtaa maksan kovettumiseen ja maksakirroosiin. Samalla myös maksasolusyövän riski kasvaa.

Kun taudin eteneminen valtaosalla tapahtuu vuosikymmenten mittaan, joillakin ei-alkoholiperäinen rasvamaksa voi edetä vain muutamassa vuodessa fibroosiin – eikä tiedetä, miksi näin käy.

– On tehty tutkimuksia, joissa on otettu toistuvasti maksasta koepaloja. Niistä on nähty, että fibroosi voi alkaa kehittyä aivan muutamassa vuodessa.

” Näyttää siltä, että jos pohjalla on alkoholista johtumaton maksasairaus, pienikin alkoholimäärä lisää merkittävästi taudin etenemistä.

Männistö kertoo, että näin voi käydä varsinkin, jos potilaalla on steatohepatiitti.

– Silloin kyseessä on ärhäkämpi tauti. Ongelma on, että ihminen itse ei voi mitenkään ulkoisesti päätellä, onko hänellä sitä, eikä lääkärikään voi ottaa maksapaloja kaikilta.

”Meidän pitäisi löytää juuri nämä potilaat”

Ei ole tarkkaan tiedossa, kuinka monella suomalaisella on rasvamaksatauti, joka etenee nopeasti. Kyse on pienestä vähemmistöstä, mutta Männistö huomauttaa, että silläkin on merkitystä, koska väestötasolla rasvamaksa on niin yleinen.

– Tästä isosta porukasta meidän pitäisi löytää ja hoitaa tehokkaasti juuri nämä potilaat, joilla on pidemmälle edennyt tauti, koska heillä on selkeästi isompi riski kuolla maksasairauden lisäksi myös sydäntauteihin, infektioihin tai syöpiin.

Parhaillaan tutkitaan, miksi osalle kehittyy ei-alkoholiperäiseen rasvamaksaan tulehdus. Tämänhetkisen tiedon mukaan kyse on ainakin osittain riskiä lisäävistä geeneistä.

– PNPLA3-geenimuutos, joka on suomalaisilla hyvin yleinen, lisää maksan tulehduksen riskin suunnilleen 3,5-kertaiseksi.

” Jos on ylipainoa, alkoholin käyttöä, ja vielä perinnöllinen alttius lisää riskiä, siinä on kolme iskua maksalle.

Samoin vaikutusta voi olla vähäiselläkin alkoholinkäytöllä.

Haitallinen kehitys on mahdollista pysäyttää

Männistön mukaan monen suomalaisen maksalla onkin kolmoisongelma.

Tällaisessakin tilanteessa on yhä mahdollista pysäyttää haitallinen kehitys elintapoja korjaamalla. Tehokkain keino rasvamaksan korjaantumiseen on laihdutus.

Jos lähtöpainosta onnistuu pudottamaan 5 prosenttia, rasvoittuminen vähenee jo selvästi.

– Jos taas onnistuu laihduttamaan yli 7 prosenttia, tulehdusmuutoksetkin alkavat korjautua, ja jos yli 10 prosenttia, myös fibroosimuutokset saattavat perääntyä.