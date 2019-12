Jogurtti ja kuitu saattavat auttaa keuhkosyövän ehkäisyssä

Paljon kuituja sisältävä ruokavalio on aiemmin yhdistetty pienentyneeseen sydän- ja verisuonitautien sekä suolistosyöpien riskiin. Samoin jogurtti voi ehkäistä sydänoireita ja diabetesta.

Riski sairastua keuhkosyöpään tutkimuksen 9-vuotisen seurannan aikana oli 19 prosenttia pienempi, jos ruokavaliossa oli paljon jogurttia.

Paljon ravintokuituja ja jogurttia sisältävä ruokavalio saattaa muiden terveyshyötyjen lisäksi suoda suojaa keuhkosyöpää vastaan. Yhteys havaittiin analyysissa, jossa yhdistettiin kymmenen tutkimuksen ja yli 1,4 miljoonan potilaan tiedot.

Tulosten perusteella riski sairastua keuhkosyöpään yhdeksän vuoden seurannan aikana oli 15 prosenttia pienempi, jos henkilö söi paljon ravintokuituja, ja 19 prosenttia pienempi, jos ruokavaliossa oli paljon jogurttia. Yhteys oli vielä voimakkaampi, jos sama henkilö söi paljon kuituja sekä jogurttia. Vertailukohtana olivat osallistujat, joiden ruokavaliossa oli vähiten kuituja ja jogurttia.

Yhteydet havaittiin riippumatta monista tuloksiin mahdollisesti vaikuttavista taustamuuttujista, kuten tupakoinnista ja osallistujien muusta ruokavaliosta.

Paljon kuituja sisältävä ruokavalio on aiemmin yhdistetty pienentyneeseen sydän- ja verisuonitautien sekä suolistosyöpien riskiin. Samoin jogurtti voi joidenkin tutkimusten perusteella ehkäistä sydänoireita ja diabetesta, mutta tutkimuksista on vaikea päätellä, miltä osin vaikutukset johtuvat kyseisistä ruoka-aineista ja kuinka paljon muista seikoista. Kuituja on muun muassa täysjyväviljassa sekä kasviksissa, hedelmissä ja marjoissa. Esimerkiksi kaurapuuro ja ruisleipä ovat hyviä kuidun lähteitä.

Tutkimus julkaistiin JAMA Oncology -lehdessä.