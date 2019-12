Puolella suomalaisista on korkea kolesteroli, ja liika rasvan syönti on yksi isoista syistä – näin vaihdat rasvat paremmiksi

Kovien rasvojen aiheuttamat terveyshaitat eivät ole uusi tieto, mutta suomalaisten lautasilla olisi tässä asiassa vielä paljon korjattavaa – liika rasvan saanti näkyy muun muassa korkeissa kolesterolitasoissa.

Kokonaiskolesteroli on yhä yli suositusten yli puolella suomalaisista.

Merkittävä kolesterolitasoon vaikuttava asia on ravinnosta saatava rasva – erityisesti syödyn rasvan laatu. Kolmannes väestöstä syö rasvoja yli suositusten. Vaikka kovan eli tyydyttyneen rasvan saanti ei ole lisääntynyt, ylittää saanti suositukset yli 90 prosentilla väestöstä. Suositus on alle 10 prosenttia päivän kokonaisenergiasta.

Tämä kaikki selvisi FinTerveys 2017 -tutkimuksesta, jossa selvitettiin Suomessa asuvien aikuisten terveyttä ja hyvinvointia.

Vaihtamalla paranee

Kaikkien olisi fiksua kiinnittää huomiota rasvojen laatuun.

Rasvan laadun korjaaminen ei tarkoita vain vähentämistä, vaan kovan rasvan vaihtamista terveellisempään tyydyttymättömään eli pehmeään rasvaan.

Käytännöllinen tapa erottaa terveellisemmät rasvat epäterveellisistä on tarkastella niiden koostumusta jääkaappilämpötilassa. Runsaasti kovaa rasvaa sisältävä rasvatuote on jääkaappilämpötilassa kiinteää ja kovaa. Jos taas tuotteessa on paljon pehmeää rasvaa, se on juoksevaa ja öljymäistä jääkaapissakin.

Näin vaihdat:

Vaihda sekä näkyvät että piilorasvat pehmeämpiin vaihtoehtoihin.

Näkyvä rasva tarkoittaa leivän päälle laitettavaa sekä ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa käytettävää rasvaa.

Vaihda nämä sellaisiin rasvoihin, jotka pysyvät jääkaappilämpötilassa pehmeinä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voi ja voikasviöljyseokset vaihdetaan margariineihin tai öljyihin.

Piilorasvaa on maito- ja lihatuotteissa. Vaihda maito rasvattomaan tai kasvimaitoon.

Valitse kermaksi tuote, jossa osa rasvasta on korvattu öljyllä tai vaihda kaura- ja soijakermoihin.

Juusto on suomalaisilla keskeinen kovan rasvan lähde. Pohdi vaihdatko sen vähärasvaisempaan laatuun vai käytätkö kohtuullisesti ja harvemmin. Sama koskee vegaanisia juustoja, jotka sisältävät pitkälti kovaa kookosrasvaa.

Suosi lihan sijaan kalaa, sen rasvan laatu on todella hyvä.

Valitse jauhelihasta vähärasvaisempi versio tai vaihda kasviproteiiniin. Soijarouheen lisäksi kauppoihin on tullut runsaasti muitakin vaihtoehtoja, kuten nyhtis, härkis ja quorn. Suosi myös papuja, herneitä ja linssejä lihan sijaan.

Pehmeitä rasvoja on myös pähkinöissä, siemenissä ja avokadossa.

Pakkauksessa oleva sydänmerkki auttaa valitsemaan parempia rasvoja sisältäviä tuotteita.

Lohisalaatti on pätevä lounas – kalassa on hyviä rasvoja.

Korkea kolesteroli on sydänriski

Korkea kolesteroli on yksi sydän- ja verisuonitautien riskitekijöistä.

FinTerveys-tutkimuksen mukaan lähes 70 prosenttia 30–74-vuotiaista sydäninfarktin sairastaneista ja sepelvaltimotautipotilaista käytti kolesterolilääkitystä.

Korkean kolesterolin vaikutukset näkyvät usein vasta vuosien päästä, joten ongelma voi tulla monelle yllätyksenä.