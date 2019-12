Antibiootteja syödään yhä vähemmän – Infektiolääkäri: Antibioottireseptejä on kirjoitettu turhaan

Lapin keskussairaalan infektiolääkäri Markku Broas on tyytyväinen, että antibioottikuureja syödään yhä vähemmän.

Apteekista toimitettujen antibioottien määrä on laskenut lähes kolmanneksella kymmenessä vuodessa. Infektiolääkärin mukaan turhia antibioottikuureja annetaan esimerkiksi virusten aiheuttamissa infektioissa, joissa keskeinen hoito on lepo ja tarvittaessa tulehduskipulääke.

Suomessa ostettiin viime vuonna sairausvakuutuksesta korvattuja antibiootteja 2,3 miljoonaa kertaa. Vielä kymmenen vuotta aiemmin niitä ostettiin noin miljoona enemmän. Lasku näkyy kaikissa ikäryhmissä.

THL:n tilastojen mukaan antibioottien käyttö lähti vähenemään jyrkästi vuoden 2011 jälkeen.

Lapin keskussairaalan infektiolääkäri Markku Broas on tilastotietoihin tyytyväinen.

– Koulutus on mennyt perille, sillä olemme pyrkineet aktiivisesti välttämään turhia antibiootteja, Broas sanoo.

Broaksen mukaan ihmisten tietoisuus antibiooteista on lisääntynyt.

– Yhä enemmän kysytään, onko antibiootille tarvetta. Paljon on keskusteltu myös suolistobakteerien merkityksestä hyvinvoinnille ja vastustuskyvylle. Tällaisista asioista yleisökin osaa kysyä, että onko antibiootti tarpeellinen ja voiko se vahingoittaa suoliston hyviä bakteereja.

”On tilanteita, joissa antibiootteja on määrätty turhaan”

Antibiootit tehoavat bakteeri-infektioihin, mutta useimpiin tavallisiin virustauteihin, kuten flunssaan ei ole tehoavia lääkkeitä.

– Esimerkiksi osa välikorvantulehduksista ja poskiontelontulehduksista näyttäisi parantuvan ilman antibiootteja. Joskus aikoinaan esimerkiksi keuhkoputkentulehdukseen määrättiin varmuuden vuoksi antibiootteja, vaikka bakteeri ei edes ole siinä aina aiheuttajana, Broas kertoo.

Voiko siis sanoa, että suomalaisia on lääkitty turhaan antibiooteilla?

– Valitettavasti on edelleen tilanteita, joissa antibiootteja on määrätty turhaan, Broas vastaa.

Lääkärit ovat Broaksen mukaan määränneet myös liian pitkiä kuureja.

– Aiemmin on varmuuden vuoksi määrätty turhan pitkiä antibioottikuureja. Nyt ollaan kuitenkin ymmärretty, että tauti saadaan parannettua lyhyemmälläkin hoidolla. Siltä osin muutosta on tapahtunut.

Broas muistuttaa, että omin päin antibioottikuureja ei saa lyhentää, vaan lääkäri tekee aina päätöksen kuurin kestosta.

Turhat antibiootit ovat myös siinä mielessä turhia, että niihin voi liittyä sivuvaikutuksia, kertoo Markku Broas.

Talvisin moni suomalainen sairastaa perinteisen flunssan. Oireita ovat muun muassa yskä, nuha, kurkkukipu ja keuhkoputkentulehdus. Näihin oireisiin eivät antibiootit tepsi, sillä flunssan taustalla on virus.

Esimerkiksi keuhkoputkentulehdukseen turhaan määrättyjä antibiootteja voisi lääkärin mukaan korvata levolla ja tarvittaessa tulehduskipulääkkeillä.

– Keskeisin hoitokonsti on lepo ja aika. Tulehduslääkkeillä, kuten parasetamolilla, ibuprofeiinilla ja aspiriinilla, voidaan helpottaa tulehduksen aiheuttamia oireita. Lääkkeillä voi esimerkiksi laskea kuumetta ja vähentää lihassärkyä, Broas kertoo.

Lääkäri muistuttaa, että tulehduskipulääkkeitä kannattaa syödä vain tarvittaessa.

– Tulehduskipulääkkeitä ei missään nimessä pidä syödä kuuriluontoisesti. Ei siis pidä lähteä automaattiseen lääkkeiden syömiseen, sillä niihin liittyy sivuvaikutuksia.

– Jos ihminen syö esimerkiksi ibuprofeiinia, se voi aiheuttaa vatsan limakalvotulehdusta ja pahimmillaan jopa verenvuotoa suolistossa. Eivät nekään ole vaarattomia.

– Parasetamoli on turvallisempi, koska siinä ei ole ibuprofeiinin kaltaisia sivuvaikutuksia. Parasetamolissa on kuitenkin annosrajoitus, eli aikuiset eivät saisi syödä enempää kuin kolme grammaa parasetamolia vuorokaudessa. Isompi annos rasittaa maksaa.

On kuitenkin tilanteita, joissa antibiootit ovat ainoa vaihtoehto.

– Tulehdusta voidaan kyllä rauhoittaa tulehduskipulääkkeillä, mutta jos halutaan hoitaa bakteerin aiheuttamaa infektiota ja siihen löytyy lääketieteellinen peruste, sitä hoidetaan antibiooteilla, Broas kertoo.

– Antibiootit ovat välttämättömiä silloin, jos ihmisellä todetaan esimerkiksi keuhkokuume, angiina, ruusu ja oireinen virtsatieinfektio.

Rokotukset voivat vähentää antibioottien tarvetta

Broaksen mukaan antibioottien käytön vähentymiseen on voinut myös vaikuttaa influenssa- ja pneumokokkirokotusten yleistyminen.

– Siitä on kovaa näyttöä, että influenssarokotus vähentää sairastuvuutta merkittävästi. Influenssaan liittyy paljon bakteerien aiheuttamia jälkitauteja, esimerkiksi keuhkokuumetta. Jos tautimäärät vähenevät, myös influenssaan liittyvät bakteeri-infektiot vähenevät ja silloin antibiootteja tarvitaan yhä vähemmän.

Sama koskee myös pneumokokkirokotusta.

– Pneumokokki on yleinen keuhkokuumeen, poskiontelotulehdusten ja välikorvantulehdusten aiheuttaja. Lasten ja aikuisten rokotuksilla pneumokokkitauteja vastaan on pystytty vähentämään merkittävästi pneumokokin aiheuttamia infektioita ja näin ollen on myös vähennetty antibioottien tarvetta, Broas kertoo.

– Jos saamme turhia antibiootteja pois, se vähentää myös riskiä, että pneumokokkibakteeri muuntuu vastustuskykyiseksi esimerkiksi penisiliinille. Tällä tavalla se vaikuttaa tavallisten bakteerien pysymiseen herkkinä.

Vuosittain yli 700 000 kuolee sairauksiin, joihin antibiootit eivät enää tehoa

Bakteerien pitäminen herkkinä ja vastustuskykyisenä on terveyden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yksi suurimmista maailmanlaajuisista terveysuhkista.

Vuosittain yli 700 000 ihmistä kuolee tulehdussairauksiin, joihin antibiootit ovat lakanneet tehoamasta.

Infektiolääkärin mukaan antibioottien käytön vähentäminen tuo mukanaan useita positiivisia vaikutuksia.

– Antibioottien vähentäminen johtaa siihen, että ihmisten suolistobakteerit voivat paremmin, jolloin hyvinvointi lisääntyy ja vastustuskyky paranee. Lisäksi antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrä vähenee.

Kelan tilastojen mukaan suomalaiset käyttävät antibiootteja Euroopassa yhdeksänneksi vähiten. Tämä ei infektiolääkäriä tyydytä.

– Meillä on vielä töitä edessä, jotta antibiootteja voitaisiin edelleen vähentää. Esimerkiksi antibioottikuurien lyhentäminen olisi tärkeää, Broas sanoo.