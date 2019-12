Aivokasvaimet ovat yleistyneet – tunnista oireet, päänsärky on hyvin harvoin ainut merkki

Suomessa todetaan joka vuosi noin 900 aivokasvainta.

Aivokasvaimet ovat viime vuosina jonkin verran yleistyneet, kertoo Syöpäjärjestöt.

Terveyskirjaston mukaan uusia keskushermoston kasvaimia todetaan noin 1 000 vuodessa. Näistä 90 prosenttia esiintyy aivoissa ja loput selkäytimessä.

Aivokasvain voi olla hyvänlaatuinen tai pahanlaatuinen. Jos hyvänlaatuinen aivokasvain painaa tärkeitä aivokudoksia, sekin voi olla vaarallinen.

Kasvaimia voi syntyä sekä aivoissa että kallon sisällä aivojen ulkopuolella. Yleisimpiä ovat glioomat, eli aivojen tukikudoksen kasvaimet, ja aivojen ulkopuoliset hyvänlaatuiset kasvaimet, kuten meningeooma.

”Päänsärky ei ole tyypillinen oire”

Kova päänsärky voi joskus säikäyttää, mutta Terveyskirjasto muistuttaa, että se on hyvin harvoin kasvaimen ainoa oire.

– Päänsärky on tavallinen oire väestössä. Se ei suinkaan ole tyypillinen oire kallonsisäisestä kasvaimesta, totesi myös Kuopion yliopistollisen sairaalan neurokirurgian ylilääkäri, professori Juha E. Jääskeläinen aiemmin.

– Me neurokirurgialla näemme joskus harvoin sellaisia potilaita, joilla päänsärky on jatkunut pitkään, ja lopulta todetaan, että se olikin kasvaimen aiheuttamaa – mutta he ovat poikkeuksia, Jääskeläinen kertoi.

Tunnista oireet

Aivokasvaimen oireet riippuvat sen sijainnista kallon sisällä. Terveyskylän mukaan tyypillistä aivokasvainoiretta ei ole, vaan monet aivojen taudit – kuten huomattavasti yleisemmät verenkiertohäiriöt – voivat aiheuttaa samantapaisia oireita.

Nämä oireet voivat olla merkki aivokasvaimesta:

Epileptinen kohtaus

Aivokasvaimen yleisin oire, ja ensioire yli puolella aivokasvainpotilaista. Jos taustalla ei ole aivovammaa tai runsasta alkoholinkäyttöä, aikuisiällä alkaneessa epilepsiassa noin viidenneksellä potilaista löytyy aivokasvain.

Henkiseen suorituskykyyn liittyvät oireet

Yleisiä aivokasvaimissa, käytännössä jonkinasteisia miltei kaikilla potilailla. Vaikeuksia voi tulla hahmotuksessa, kielessä tai muistissa. Arvostelukyky ja tunne-elämän säätely voivat häiriintyä. Saattaa ilmetä myös hidastumista ja aloitekyvyttömyyttä, ja monimutkaiset tilanteet voivat väsyttää hyvin nopeasti.

Päänsärky

Voi olla aivokasvaimen oire, mutta hyvin harvoin sen ainoa oire. Päänsärky liittyy useimmiten muihin aivokasvaimen oireisiin, kuten puheen, muistin ja päättelyn häiriöihin, halvausoireisiin, tai tasapaino- tai näköhäiriöihin.

Paikalliset oireet tuntoaistissa, näössä, kuulossa ja motoriikassa

Takaraivolohkon kasvain voi aiheuttaa vastakkaisen puolen näkökenttäpuutoksen. Aivorungon kasvaimiin liittyy usein kaksoiskuvia, nielemisvaikeuksia ja sanojen ääntämisen vaikeutta. Kuulohermon kasvain huonontaa kuuloa ja voi aiheuttaa huimausta. Kallonpohjan kasvaimet voivat aiheuttaa hajuaistin huononemista, kahtena näkemistä, kasvojen tuntohäiriöitä tai luomen roikkumista.

Eliniän ennuste voi olla jopa useita vuosikymmeniä

Syöpäjärjestöjen mukaan aivokasvaimissa harkitaan aina kasvaimen poistamista kokonaan tai osittain. Joskus käytetään lisäksi sädehoitoa tai solunsalpaajahoitoa.

Ennuste vaihtelee paljon yksilöllisesti. Merkittävä osa aivokasvaimista on kuitenkin hyvänlaatuisia, jolloin potilaan eliniän ennuste voi olla jopa useita vuosikymmeniä.

Lähteet: Terveyskylä, Terveyskirjasto, Syöpäjärjestöt.

