Vaihteleeko verenpaineesi paljon? Sydänkohtauksen riski voi silloin kohota kylmässä

Kotona mitatun verenpaineen suuri vaihtelu on yhteydessä suurempaan verenpaineen nousuun tavallisessa altistumisessa talven kylmälle. Se kuormittaa sydäntä ja voi pahimmillaan lisätä esimerkiksi rytmihäiriöiden, rintakivun ja sydänkohtausten määrää.

Vaikutus havaittiin sekä terveillä että kohonnutta verenpainetta sairastavilla riippumatta verenpaineen lähtötasosta. Verenpaine saavutti kuitenkin kylmässä korkeimman tason kohonnutta verenpainetta sairastavilla, joilla myös kotiverenpaineen vaihtelu on suurta.

Tutkimustulokset on julkaistu American Journal of Hypertension -lehdessä.

Kylmä rasittaa sydäntä

Pohjolassa tunnetaan karu termi ”lumilapiokuolema”. Sen syynä on useimmiten kylmäaltistus, yläraajoilla tehtävä raskas työ ja sydämen kuormittuminen.

Entä jos verenpainelukemat ovat aamulla hyvät, mutta illalla kohonneet?

Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai näitä korkeampi.

Matala verenpaine on aamulla levon jälkeen luonnollista. On myös täysin normaalia, että verenpaine nousee stressissä tai fyysisessä rasituksessa. Huolestuttavaa on se, jos korkea paine jää päälle pysyvästi.