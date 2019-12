Suomessa on jopa 170 000 aikuista, joilla on ADHD – jää naisilla herkemmin piiloon, mutta näin se voi vihjailla itsestään

Jopa 170 000 aikuisella

Nykytiedon mukaan lapsena tarkkaavuushäiriö on noin 4–7 prosentilla, ja aikuisilla vastaava luku on noin 3 prosenttia. Tämän perusteella Suomessa olisi 120 000–170 000 yli 15-vuotiasta, joilla on ADHD.

Naisten ADHD:ta jää enemmän huomaamatta

ADHD voi kuormittaa enemmän naista

– Ihminen on myös saattanut pärjätä aivan hyvin niin kauan kuin hän on ollut yksin – on ehkä ollut hiukan ongelmia tai haasteita, mutta niistä on selvinnyt. Sitten kun tulee perhettä, pitää huolehtia monesta muustakin asiasta, ja siinä vaiheessa tulee tunne ettei pärjää, ja asiat jäävät tekemättä, Virta-Jämiä kertoo.