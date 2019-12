HIV-tartunta nykyään noin 37 miljoonalla – suomalaisten tartunnoista kaksi kolmasosaa todetaan miehillä

Globaali kamppailu HIV:tä vastaan on tuottanut huomattavia parannuksia potilaiden ennusteessa, mutta kehitys ei ole ollut yhtä hyvä uusien tartuntojen ehkäisyssä. HIV-tartunta on nykyään arviolta 37 miljoonalla, vuodet 1980–2017 kattava 195 maan selvitys osoittaa.

Kuolleisuuden vähentyminen yhdistettynä edelleen korkeisiin tartuntalukuihin on johtanut siihen, että HIV-tartunnan kanssa elävien määrä on kasvanut ja on nykyään noin 37 miljoonaa. Eniten potilaita on Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Uusien tartuntojen määrät ovat kuitenkin nousussa esimerkiksi Venäjällä ja itäisessä Euroopassa pitkälti suonensisäisten huumeiden käytön seurauksena.