5 suomalaisten yleistä mokaa hampaiden hoidossa – hammaslääkärit listasivat

Hammaslääkärit listasivat suomalaisten yleisimpiä mokia hampaiden hoitoon liittyen.

Etkö muista milloin viimeksi istahdit hammaslääkärin penkkiin? Ovatko hampaiden huollon perussäännöt unohtuneet? Luistatko väsyneenä hampaiden pesusta?

Kuten tiedämme, hampaista on syytä huolehtia, sillä haitalliset bakteerit ovat vaarallisia suunterveydelle.

Porin suun terveydenhuollon johtava ylihammaslääkäri Katja Lepistö ja Jyväskylän Kyllön hammashoitolassa hammaslääkärinä työskentelevä hammastieteen kandidaatti Toni Heino listasivat suomalaisten yleisimpiä mokia hammashoitoon liittyen.

1. Hampaiden harjaamattomuus

Lepistö kertoo huomaavansa ensimmäisenä asiakkaan suusta hampaiden harjaamattomuuden.

– Hampaiden ja suunterveys on kiinni siitä, että hampaat harjataan kaksi kertaa päivässä. Reikiintyminen on bakteerisairaus, ja jos hampaan pinnalla ei ole bakteereja, ei reikiä tule.

Lepistö muistuttaa, että lapset seuraavat vanhempiensa esimerkkiä hampaiden pesuun liittyen.

– Suomalaiset harjaavat hampaitaan erittäin huonosti verrattuna pohjoismaiseen tasoon. Meidät luokitellaan jopa itäeurooppalaiseen tasoon. Se on huolestuttavaa.

2. Väärä järjestys

Lepistö muistuttaa myös oikeasta harjausjärjestyksestä.

– Hampaiden harjaaminen ennen aamupalaa olisi parempi kuin vasta aamupalan jälkeen. Illalla hampaat pestään viimeiseksi ennen nukkumaanmenoa. Jos iltapala on sisältänyt mehua tai sitrushedelmiä, hampaat tulisi pestä vasta yli puolen tunnin päästä ateriasta, sillä muuten kiille kuluu.

2. Huolimaton pesu

Lepistö muistuttaa, että hammasvälit tulisi myös puhdistaa säännöllisesti, sillä se ehkäisee ientulehdusta.

– Hampaita harjataan liian vähän aikaa. Niistä harjataan pelkästään näkyviä pintoja, eikä esimerkiksi ienrajoja eikä hammasvälejä puhdisteta. Pesutulos ei ole riittävä, Heino puolestaan toteaa.

3. Kiilteen kuluminen

Sokerijuomien aiheuttama hampaan kiilteen kuluminen on yksi merkki alkavasta reiästä.

– Myös se osoittaa, että hampaiden hoidossa voi olla ongelmia, Lepistö sanoo.

Sen sijaan hampaiden kellertävä väri ei ole huolestuttava merkki, sillä se on hyvin yksilöllinen asia.

– Jos yksittäisen hampaan väri poikkeaa muista hampaiden väreistä, on kuitenkin syytä miettiä sen aiheuttaa. Varsinkin jos hammas alkaa tummumaan, sillä se voi olla merkki tulehduksesta, Lepistö lisää.

4. Unohtuneet hammastarkastukset

Heinon mukaan yksi yleisimmistä mokista on se, ettei hammastarkastuksessa käydä tarpeeksi usein.

– Jos jokin asia askarruttaa, tarkastusaika kannattaa varata pikimmiten. Hammaslääkäri antaa tarkastuksen yhteydessä suosituksen sille, kuinka usein tarkastuksessa olisi syytä käydä. Suositusaika on yksilöllinen, kuitenkin keskimäärin yhdestä kolmeen vuotta. Kannattaa muistaa, että hammasvaivat voivat usein pysyä oireettomina melko pitkään.

5. Hammasharjavalinta ehkäisee hammaskiven syntymistä

Moni suomalainen kärsii hammaskivestä.

– Sähköhammasharja on ihan ykkönen hammaskiven ehkäisyyn – olen huomannut, että sitä on sähköhammasharjaa käyttävillä vähemmän, Heino sanoo.

Reiät eivät kerro koko totuutta

Lepistön mukaan yksinkertainen merkki siitä, että hampaista on pidetty hyvin huolta on se, että hampailla on helppo pureskella ruokaa.

Sen sijaan reikien määrä ei kerro suoraa totuutta siitä, onko hampaita hoidettu hyvin vaiko huonosti.

– Jos lapsella tai nuorella löytyy yksi paikattava reikä, on se hälytysmerkki siitä, että hoitoon on paneuduttava. Aikuisilla reikien syntyminen sen sijaan on yksilöllisempää, eikä voidakaan sanoa suoraan, mikä reikien määrä on hälyttävä. Myös se, kuinka usein vastaanotolla käy vaikuttaa asiaan.

Heino on Lepistön kanssa samaa mieltä siitä, ettei hampaiden reikiintyminen kerro koko totuutta.