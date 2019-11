Terveys

MS-tauti yleistyy erityisesti suomalaisnaisilla – esiintyvyys on maailman korkeimpia

MS-tauti vaikuttaa aivoihin ja selkäytimeen

Näköhermon tulehdus, jolloin yleensä toisen silmän näkö hämärtyy, ja silmään tulee valonarkuutta ja liikutteluarkuutta.

Puutumis- tai tunnottomuusoireet

Tasapainovaikeudet

Lihasheikkousoireet

Tyypillinen sairastumisikä on 20–40-vuotiaana

D-vitamiinin niukka saanti altistaa

Varhain aloitettu hoito voi olla erittäin tehokas